Соответствующие даты утверждены приказом Министерства образования и науки Украины. Абитуриентам нужно регистрироваться на ЕВЭ и ЕФВЭ.
Когда регистрация на экзамены?
Регистрация для сдачи единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания продлится в течение 23 апреля – 14 мая. Основной период запланировали на эти три недели.
Регистрировать абитуриентов будут приемные комиссии вузов очно или дистанционно.
Если вы не смогли зарегистрироваться в течение основного периода, можете это сделать в дополнительный. Он продлится в течение 26 – 28 мая.
Если регистрация успешна – будущий участник экзаменов обязательно получит экзаменационный лист: лично или по почте.
Интересно! Ранее Министерство образования и науки Украины планировало изменить программы некоторых предметов единого профессионального вступительного экзамена для поступления в магистратуру.
Напомним, что в прошлом году количество поступающих на магистратуру сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024. В частности, было на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+.
Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру анонсировали?
- Недавно на своей странице в фейсбуке заместитель главы МОН Николай Трофименко анонсировал возможные изменения при поступлении в магистратуру.
- По его словам, поступление делают проще и понятнее.
- В частности, сократят сроки поступления в магистратуру. Результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируют 21 августа (ранее – 28 августа).
- Это позволяет синхронизировать вступительные процессы до 1 сентября.
- поддерживают и подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре.