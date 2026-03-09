Соответствующие даты утверждены приказом Министерства образования и науки Украины. Абитуриентам нужно регистрироваться на ЕВЭ и ЕФВЭ.

Смотрите также В МОН анонсировали изменения во вступительной кампании на бакалавриат и магистратуру

Когда регистрация на экзамены?

Регистрация для сдачи единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания продлится в течение 23 апреля – 14 мая. Основной период запланировали на эти три недели.

Регистрировать абитуриентов будут приемные комиссии вузов очно или дистанционно.

Если вы не смогли зарегистрироваться в течение основного периода, можете это сделать в дополнительный. Он продлится в течение 26 – 28 мая.

Если регистрация успешна – будущий участник экзаменов обязательно получит экзаменационный лист: лично или по почте.

Интересно! Ранее Министерство образования и науки Украины планировало изменить программы некоторых предметов единого профессионального вступительного экзамена для поступления в магистратуру.

Напомним, что в прошлом году количество поступающих на магистратуру сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024. В частности, было на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+.

Смотрите также Как и когда будут проходить вступительные экзамены на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру

Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру анонсировали?