Список этих населенных пунктов есть в приказе МОН. Какие это именно города и села, читайте дальше.

Где можно сдать экзамены в магистратуру?

Для поступления на обучение в магистратуру в 2026 году надо успешно сдать единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен.

Они будут проходить онлайн по технологии внешнего независимого оценивания.

Экзаменационные центры создадут в 63 населенных пунктах. Преимущественно в областных и районных центрах и столице.

Перечень населенных пунктов


№ з/п
Область
Населенный пункт, район		 Информация
о
проведении основной сессии
ЕВИ ЕФВВ

1

Винницкая область

 город Винница
(Винницкий район)		 + +
город Гайсин
(Гайсинский район)		 + +
город Жмеринка
(Жмеринский район)		 + +
город Могилев-Подольский (Могилев-Подольский район) + -
город Тульчин
(Тульчинский район)		 + +
город Хмельник
(Хмельницкий район)		 + -
2 Волынская область город Луцк (Луцкий район) + +

3

Днепропетровская область

 город Днепр
(Днепровский район)		 + +
город Каменское
(Каменский район)		 + +
город Кривой Рог
(Криворожский район)		 + +
город Павлоград
(Павлоградский район)		 + +

4

Житомирская область

город Бердичев

(Бердичевский район)

 + +
город Житомир
(Житомирский район)		 + +
город Звягель
(Звягельский район)		 + +
город Коростень
(Коростенский район)		 + +

5

Закарпатская область

 город Мукачево
(Мукачевский район)		 + -
город Ужгород
(Ужгородский район)		 + +
6 Запорожская область город Запорожье
(Запорожский район)		 + +

7

Ивано-Франковская область

 город Ивано-Франковск
(Ивано-Франковский район)		 + +
город Тысменица
(Ивано-Франковский район)		 + -

8

Киевская область

 город Белая Церковь
(Белоцерковский район)		 + +
город Борисполь
(Бориспольский район)		 + +

город Бровары

(Броварской район)

 + +
город Буча
(Бучанский район)		 + +
город Васильков
(Обуховский район)		 + +
город Ирпень
(Бучанский район)		 + +
город Переяслав
(Бориспольский район)		 + +
село Софиевская Борщаговка (Бучанский район) + +
9 Город Киев + +
10 Кировоградская область город Кропивницкий (Кропивницкий район) + +

11

Львовская область

 город Дрогобыч
(Дрогобычский район)		 + -
город Дубляны
(Львовский район)		 + +
город Львов
(Львовский район)		 + +

город Стрый

(Стрыйский район)

 + -
город Шептицкий
(Шептицкий район)		 + -

12

Николаевская область

 город Николаев
(Николаевский район)		 + +
город Первомайск (Первомайский район) + +
13 Одесская область город Одесса
(Одесский район)		 + +

14

Полтавская область

 город Кременчуг (Кременчугский район) + +
город Миргород
(Миргородский район)		 + -
город Лубны
(Лубенский район)		 + +
город Полтава
(Полтавский район)		 + +

15

Ровенская область

 город Острог
(Ровенский район)		 + -
город Ровно
(Ровенский район)		 + +
город Глухов
(Шосткинский район)		 + +

16

Сумская область

 город Глухов
(Шосткинский район)		 + +

город Конотоп

(Конотопский район)

 + +
город Сумы
(Сумской район)		 + +
город Шостка
(Шосткинский район)		 + -

17

Тернопольская область

 город Кременец (Кременецкий район) + -
город Тернополь (Тернопольский район) + +
город Чортков
(Чертковский район)		 + -

18

Харьковская область

 город Берестин
(Берестинский район)		 + -
город Лозовая
(Лозовской район)		 + -
поселок Песочин
(Харьковский район)		 + -
город Харьков
(Харьковский район)		 + +
город Чугуев
(Чугуевский район)		 + -

19

Хмельницкая область

 город Каменец-Подольский (Каменец-Подольский район) + +
город Хмельницкий (Хмельницкий район) + +
город Шепетовка
(Шепетовский район)		 + +

20

Черкасская область

 город Умань
(Уманский район)		 + +
город Черкассы
(Черкасский район)		 + +
21 Черновицкая область

город Черновцы

(Черновицкий район)

 + +
22 Черниговская область город Чернигов
(Черниговский район)		 + +

К слову, основной этап регистрации для участия во вступительных экзаменах в магистратуру продлится с 23 апреля до 14 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов. Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут данные для входа на информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру", отметили в УЦОКО.

Там также сообщили, что вступительные экзамены в магистратуру в этом году можно будет сдать за пределами нашей страны. Пункты тестирования планируют создать в 22 городах 10 стран.

Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру анонсировали?

  • Недавно на своей странице в фейсбуке заместитель главы МОН Николай Трофименко анонсировал возможные изменения при поступлении в магистратуру.
  • По его словам, поступление делают проще и понятнее.
  • В частности, сократят сроки поступления в магистратуру. Результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируют 21 августа (ранее – 28 августа).
  • Это позволяет синхронизировать вступительные процессы до 1 сентября.
  • поддерживают и подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре.