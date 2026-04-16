Список этих населенных пунктов есть в приказе МОН. Какие это именно города и села, читайте дальше.
Где можно сдать экзамены в магистратуру?
Для поступления на обучение в магистратуру в 2026 году надо успешно сдать единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен.
Они будут проходить онлайн по технологии внешнего независимого оценивания.
Экзаменационные центры создадут в 63 населенных пунктах. Преимущественно в областных и районных центрах и столице.
Перечень населенных пунктов
|
№ з/п
|
Область
|
Населенный пункт, район
|Информация
о
проведении основной сессии
|ЕВИ
|ЕФВВ
|
1
|
Винницкая область
|город Винница
(Винницкий район)
|+
|+
|город Гайсин
(Гайсинский район)
|+
|+
|город Жмеринка
(Жмеринский район)
|+
|+
|город Могилев-Подольский (Могилев-Подольский район)
|+
|-
|город Тульчин
(Тульчинский район)
|+
|+
|город Хмельник
(Хмельницкий район)
|+
|-
|2
|Волынская область
|город Луцк (Луцкий район)
|+
|+
|
3
|
Днепропетровская область
|город Днепр
(Днепровский район)
|+
|+
|город Каменское
(Каменский район)
|+
|+
|город Кривой Рог
(Криворожский район)
|+
|+
|город Павлоград
(Павлоградский район)
|+
|+
|
4
|
Житомирская область
|
город Бердичев
(Бердичевский район)
|+
|+
|город Житомир
(Житомирский район)
|+
|+
|город Звягель
(Звягельский район)
|+
|+
|город Коростень
(Коростенский район)
|+
|+
|
5
|
Закарпатская область
|город Мукачево
(Мукачевский район)
|+
|-
|город Ужгород
(Ужгородский район)
|+
|+
|6
|Запорожская область
|город Запорожье
(Запорожский район)
|+
|+
|
7
|
Ивано-Франковская область
|город Ивано-Франковск
(Ивано-Франковский район)
|+
|+
|город Тысменица
(Ивано-Франковский район)
|+
|-
|
8
|
Киевская область
|город Белая Церковь
(Белоцерковский район)
|+
|+
|город Борисполь
(Бориспольский район)
|+
|+
|
город Бровары
(Броварской район)
|+
|+
|город Буча
(Бучанский район)
|+
|+
|город Васильков
(Обуховский район)
|+
|+
|город Ирпень
(Бучанский район)
|+
|+
|город Переяслав
(Бориспольский район)
|+
|+
|село Софиевская Борщаговка (Бучанский район)
|+
|+
|9
|Город Киев
|+
|+
|10
|Кировоградская область
|город Кропивницкий (Кропивницкий район)
|+
|+
|
11
|
Львовская область
|город Дрогобыч
(Дрогобычский район)
|+
|-
|город Дубляны
(Львовский район)
|+
|+
|город Львов
(Львовский район)
|+
|+
|
город Стрый
(Стрыйский район)
|+
|-
|город Шептицкий
(Шептицкий район)
|+
|-
|
12
|
Николаевская область
|город Николаев
(Николаевский район)
|+
|+
|город Первомайск (Первомайский район)
|+
|+
|13
|Одесская область
|город Одесса
(Одесский район)
|+
|+
|
14
|
Полтавская область
|город Кременчуг (Кременчугский район)
|+
|+
|город Миргород
(Миргородский район)
|+
|-
|город Лубны
(Лубенский район)
|+
|+
|город Полтава
(Полтавский район)
|+
|+
|
15
|
Ровенская область
|город Острог
(Ровенский район)
|+
|-
|город Ровно
(Ровенский район)
|+
|+
|город Глухов
(Шосткинский район)
|+
|+
|
16
|
Сумская область
|город Глухов
(Шосткинский район)
|+
|+
|
город Конотоп
(Конотопский район)
|+
|+
|город Сумы
(Сумской район)
|+
|+
|город Шостка
(Шосткинский район)
|+
|-
|
17
|
Тернопольская область
|город Кременец (Кременецкий район)
|+
|-
|город Тернополь (Тернопольский район)
|+
|+
|город Чортков
(Чертковский район)
|+
|-
|
18
|
Харьковская область
|город Берестин
(Берестинский район)
|+
|-
|город Лозовая
(Лозовской район)
|+
|-
|поселок Песочин
(Харьковский район)
|+
|-
|город Харьков
(Харьковский район)
|+
|+
|город Чугуев
(Чугуевский район)
|+
|-
|
19
|
Хмельницкая область
|город Каменец-Подольский (Каменец-Подольский район)
|+
|+
|город Хмельницкий (Хмельницкий район)
|+
|+
|город Шепетовка
(Шепетовский район)
|+
|+
|
20
|
Черкасская область
|город Умань
(Уманский район)
|+
|+
|город Черкассы
(Черкасский район)
|+
|+
|21
|Черновицкая область
|
город Черновцы
(Черновицкий район)
|+
|+
|22
|Черниговская область
|город Чернигов
(Черниговский район)
|+
|+
К слову, основной этап регистрации для участия во вступительных экзаменах в магистратуру продлится с 23 апреля до 14 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии вузов. Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут данные для входа на информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру", отметили в УЦОКО.
Там также сообщили, что вступительные экзамены в магистратуру в этом году можно будет сдать за пределами нашей страны. Пункты тестирования планируют создать в 22 городах 10 стран.
Какие изменения во вступительной кампании на магистратуру анонсировали?
- Недавно на своей странице в фейсбуке заместитель главы МОН Николай Трофименко анонсировал возможные изменения при поступлении в магистратуру.
- По его словам, поступление делают проще и понятнее.
- В частности, сократят сроки поступления в магистратуру. Результаты дополнительной сессии ЕВИ и ЕФВВ планируют 21 августа (ранее – 28 августа).
- Это позволяет синхронизировать вступительные процессы до 1 сентября.
- поддерживают и подход по работе алгоритма по приоритетам контрактных заявлений на магистратуре.