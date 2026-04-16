Список цих населених пунктів є у наказі МОН. Які це саме міста і села, читайте далі.

Де можна скласти іспити до магістратури?

Для вступу на навчання в магістратуру у 2026 році треба успішно скласти єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування.

Вони відбуватимуться онлайн за технологією зовнішнього незалежного оцінювання.

Екзаменаційні центри створять у 63 населених пунктах. Переважно в обласних і районних центрах та столиці.

Перелік населених пунктів


№ з/п
Область
Населений пункт, район		 Інформація
про
проведення основної сесії
ЄВІ ЄФВВ

1

Вінницька область

 місто Вінниця
(Вінницький район)		 + +
місто Гайсин
(Гайсинський район)		 + +
місто Жмеринка
(Жмеринський район)		 + +
місто Могилів-Подільський (Могилів-Подільський район) + -
місто Тульчин
(Тульчинський район)		 + +
місто Хмільник
(Хмільницький район)		 + -
2 Волинська область місто Луцьк (Луцький район) + +

3

Дніпропетровська область

 місто Дніпро
(Дніпровський район)		 + +
місто Кам'янське
(Кам'янський район)		 + +
місто Кривий Ріг
(Криворізький район)		 + +
місто Павлоград
(Павлоградський район)		 + +

4

Житомирська область

місто Бердичів

(Бердичівський район)

 + +
місто Житомир
(Житомирський район)		 + +
місто Звягель
(Звягельський район)		 + +
місто Коростень
(Коростенський район)		 + +

5

Закарпатська область

 місто Мукачево
(Мукачівський район)		 + -
місто Ужгород
(Ужгородський район)		 + +
6 Запорізька область місто Запоріжжя
(Запорізький район)		 + +

7

Івано-Франківська область

 місто Івано-Франківськ
(Івано-Франківський район)		 + +
місто Тисмениця
(Івано-Франківський район)		 + -

8

Київська область

 місто Біла Церква
(Білоцерківський район)		 + +
місто Бориспіль
(Бориспільський район)		 + +

місто Бровари

(Броварський район)

 + +
місто Буча
(Бучанський район)		 + +
місто Васильків
(Обухівський район)		 + +
місто Ірпінь
(Бучанський район)		 + +
місто Переяслав
(Бориспільський район)		 + +
село Софіївська Борщагівка (Бучанський район) + +
9 Місто Київ + +
10 Кіровоградська область місто Кропивницький (Кропивницький район) + +

11

Львівська область

 місто Дрогобич
(Дрогобицький район)		 + -
місто Дубляни
(Львівський район)		 + +
місто Львів
(Львівський район)		 + +

місто Стрий

(Стрийський район)

 + -
місто Шептицький
(Шептицький район)		 + -

12

Миколаївська область

 місто Миколаїв
(Миколаївський район)		 + +
місто Первомайськ (Первомайський район) + +
13 Одеська область місто Одеса
(Одеський район)		 + +

14

Полтавська область

 місто Кременчук (Кременчуцький район) + +
місто Миргород
(Миргородський район)		 + -
місто Лубни
(Лубенський район)		 + +
місто Полтава
(Полтавський район)		 + +

15

Рівненська область

 місто Острог
(Рівненський район)		 + -
місто Рівне
(Рівненський район)		 + +
місто Глухів
(Шосткинський район)		 + +

16

Сумська область

 місто Глухів
(Шосткинський район)		 + +

місто Конотоп

(Конотопський район)

 + +
місто Суми
(Сумський район)		 + +
місто Шостка
(Шосткинський район)		 + -

17

Тернопільська область

 місто Кременець (Кременецький район) + -
місто Тернопіль (Тернопільський район) + +
місто Чортків
(Чортківський район)		 + -

18

Харківська область

 місто Берестин
(Берестинський район)		 + -
місто Лозова
(Лозівський район)		 + -
селище Пісочин
(Харківський район)		 + -
місто Харків
(Харківський район)		 + +
місто Чугуїв
(Чугуївський район)		 + -

19

Хмельницька область

 місто Кам'янецьПодільський (Кам'янець-Подільський район) + +
місто Хмельницький (Хмельницький район) + +
місто Шепетівка
(Шепетівський район)		 + +

20

Черкаська область

 місто Умань
(Уманський район)		 + +
місто Черкаси
(Черкаський район)		 + +
21 Чернівецька область

місто Чернівці

(Чернівецький район)

 + +
22 Чернігівська область місто Чернігів
(Чернігівський район)		 + +

До слова, основний етап реєстрації для участі у вступних іспитах до магістратури триватиме із 23 квітня до 14 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких будуть дані для входу на інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури", зауважили в УЦОЯО.

Там також повідомили, що вступні іспити до магістратури цьогоріч можна буде скласти у за межами нашої країни. Пункти тестування планують створити у 22 містах 10 країн.

Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?

  • Недавно на своїй сторінці у фейсбуці заступник очільника МОН Микола Трофименко анонсував можливі зміни при вступі в магістратуру.
  • За його словами, вступ роблять простішим і зрозумілішим.
  • Зокрема, скоротять строки вступу до магістратури. Результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ планують 21 серпня (раніше – 28 серпня).
  • Це дає змогу синхронізувати вступні процеси до 1 вересня.
  • ️Підтримують і підхід із роботи алгоритму по пріоритетах контрактних заяв на магістратурі.