Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Однак така опція буде доступною тільки під час основної сесії.

Де можна скласти іспити в магістратуру?

Пункти тестування планують створити у 22 містах 10 країн: Іспанія (Валенсія), Литва (Рига), Португалія (Лісабон), Болгарія (Варна, Софія), Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін, Познань), Словенія (Марібор), Велика Британія (Лондон), Німеччина (Берлін, Єна, Магдебург, Мюнхен), Франція (Париж), Чехія (Брно, Прага).

В УЦОЯО також наголосили, що під час реєстрації буде обмежена кількість місць.

У разі вичерпання встановленої квоти вибрати певний населений пункт буде неможливо,

– зауважили у Центрі.

Раніше Міністерство освіти і науки України планувало змінити програми деяких предметів єдиного фахового вступного випробування для вступу в магістратуру.

Як зареєструватися?

Основний етап реєстрації для участі у вступних іспитах до магістратури триватиме із 23 квітня до 14 травня включно. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів.

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких будуть дані для входу на інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури".

Докладніше про процедуру реєстрації розповідали в УЦОЯО.

Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?