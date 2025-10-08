Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Дивіться також Який магістерський іспит виявився цьогоріч найскладнішим і найлегшим

Які зміни можуть очікувати на вступників у магістратуру?

Проєкт програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування для майбутніх магістрантів винесли на громадське обговорення. Воно триватиме до 22 жовтня.

Також у вересні завершилось громадське обговорення проєкту програми тесту ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.

Ще раніше, у серпні, відбулось громадське обговорення проєкту програми ЄФВВ з обліку і фінансів.

У МОН зазначають, що наслідками таких обговорень є задоволення права вступників на ознайомлення із програмами вступних іспитів.

Дивіться також МОН погодило додаткові місця у вишах для вступників-пільговиків

Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?