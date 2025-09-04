Найскладнішим предметним тестом ЄФВВ для них виявився предмет "Облік і фінанси". Про це повідомляли у МОН, інформує 24 Канал.
Який іспит найскладніший та найлегший?
Як свідчить статистика, з понад 3400 вступників у магістратуру, які складали ЄФВВ з "Обліку і фінансів", лише 231 абітурієнт склав тест на понад 150 балів. Тобто менше ніж 7% учасників.
Водночас найлегшим іспитом виявилося "Мовознавство": з 4238 учасників 2277 вступників склали його на понад 150 балів – 54%.
Також лише трохи менше ніж половина учасників з історії мистецтва і політології та міжнародних відносин отримала понад 150 балів за підсумками тестування.
Зазначимо, що єдине фахове вступне випробування передбачає оцінювання готовності вступника до опанування програми магістерського рівня.
Результати ЄФВВ / МОН
Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?
До 1 вересня тривало зарахування на бюджет відповідно до наданих рекомендацій.
Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня.
У МОН розповіли, що держава концентрує бюджетні місця там, де фахівці критично потрібні для відбудови та модернізації країни.
Передусім – педагогічні спеціальності, інженерію та ІТ, енергетику та будівництво.