Найскладнішим предметним тестом ЄФВВ для них виявився предмет "Облік і фінанси". Про це повідомляли у МОН, інформує 24 Канал.

Який іспит найскладніший та найлегший?

Як свідчить статистика, з понад 3400 вступників у магістратуру, які складали ЄФВВ з "Обліку і фінансів", лише 231 абітурієнт склав тест на понад 150 балів. Тобто менше ніж 7% учасників.

Водночас найлегшим іспитом виявилося "Мовознавство": з 4238 учасників 2277 вступників склали його на понад 150 балів – 54%.

Також лише трохи менше ніж половина учасників з історії мистецтва і політології та міжнародних відносин отримала понад 150 балів за підсумками тестування.

Зазначимо, що єдине фахове вступне випробування передбачає оцінювання готовності вступника до опанування програми магістерського рівня.



Результати ЄФВВ / МОН

Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?