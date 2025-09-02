Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Відповідні накази про зарахування підписали у вишах.

Дивіться також На які спеціальності та у які виші вступники в магістратуру подали найбільше заяв

Що відомо про зарахування?

Якщо абітурієнт не виконав вимоги, тобто не підтвердив вибір закладу освіти та не підписав договір про навчання, він втратив право на зарахування на бюджет і цьогоріч зможе вступити в магістратуру тільки на контракт.

Вступити на контракт за наданими рекомендаціями, які надаватимуть з 1 вересня, абітурієнти зможуть до 30 вересня. Тоді відбудеться зарахування в магістратуру на контракт.

Також на контракт майбутні магістранти зможуть вступити під час додаткового набору. Він триватиме до 20 жовтня.

Дивіться також Вступники в магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Чи зменшилась кількість вступників у магістратуру?