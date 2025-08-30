Їх розмістили у кабінетах абітурієнтів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Чи обмежить Рада право на здобуття вищої освіти військовозобов'язаним чоловікам

Куди вступники подали найбільше заяв?

Цьогоріч рекомендації визначали за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення. Так, 31 211 вступників отримали рекомендації до зарахування на бюджет.

Найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв) такі:

Психологія – 23 223;

Право – 21 616;

Менеджмент – 14 581;

Середня освіта – 11 453;

Комп'ютерні науки – 9 198.

Найбільше заяв на магістратуру зібрали такі ЗВО:

КНУ імені Тараса Шевченка – 11 762;

НУ "Львівська політехніка" – 9 815;

ЛНУ імені Івана Франка – 7 237;

КПІ імені Ігоря Сікорського – 7 069;

НЮУ імені Ярослава Мудрого – 4 893;

ДТЕУ – 4 705;

ХНУ імені В. Н. Каразіна – 4 309;

КНЕУ імені Вадима Гетьмана – 4 178;

УДУ імені Михайла Драгоманова – 3 545;

НУБіП України – 3 501.

Дивіться також Вступники в магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Що відомо про вступну кампанію у магістратуру?

До 1 вересня триває зарахування на бюджет відповідно до наданих рекомендацій. А зарахування на контракт – до 30 вересня.

У МОН при цьому акцентували, що держава концентрує бюджетні місця там, де фахівці критично потрібні для відбудови та модернізації країни.

Передусім – педагогічні спеціальності, інженерію та ІТ, енергетику та будівництво. Алгоритм адресного розміщення поєднує мотивацію вступників із реальними потребами економіки, регіонів і ринку праці,

– уточнили у відомстві.

Тож до 18:00 30 серпня вступники, рекомендовані на бюджет, повинні:

підтвердити вибір місця навчання (можна онлайн або у виші);

виконати вимоги до зарахування згідно з Правилами прийому ЗВО;

укласти договір про навчання.

Рекомендації на контракт надаватимуть із 1 вересня.