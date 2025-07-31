Зокрема, скасувало право на відстрочку для тих студентів, які не здобувають послідовний рівень освіти (до прикладу, після бакалаврату вступають у магістратуру), зазначає 24 Канал. Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак розповів Укрінформу, чи будуть ще обмежувати військовозобов'язаним чоловікам право на здобуття вищої освіти.

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Чи обмежить Рада право на навчання у вишах військовозобов'язаним?

Бабак заявив: Рада не може заборонити людям здобувати освіту. І не буде цього робити.

Навіть під час воєнного стану ми не маємо права обмежувати право на освіту. Це закріплено і в Конституції, і в міжнародних нормах,

– уточнив він.

Хоча, за його словами, окремі ситуації зі "вступниками" мають абсурдний вигляд. До прикладу, якщо людина 20 років тому закінчила бакалаврат, а тепер вступає у магістратуру. Або ж раптом вирішили вступити у виш чоловіки, старші 50 років.

Хтось ніколи раніше не вчився, хтось раптом "згадав", що хоче в аспірантуру. Але ми не можемо сказати: "Вам 45 – ви не маєте права навчатися",

– акцентував очільник Освітнього комітету.

При цьому нардеп згадав про запроваджене обмеження: відстрочку від мобілізації тепер отримують лише ті, хто послідовно здобуває освіту.