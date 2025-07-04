Причому на всі рівні освіти. Про це в етері телемарафону розповів заступник очільника МОН Михайло Винницький, зазначає 24 Канал.

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Скільки вступників буде в Україні цьогоріч

Посадовець розповів, що 2025 року кабінети вступника потрібно відкривати вступникам у виші – для вступу на бакалаврат, у магістратуру та аспірантуру – та у профтехи, і в коледжі. Для того, щоб зареєструватися, потрібні електронна пошта, пароль, документ про освіту, сертифікати НМТ.

Якщо абітурієнт вступає за квотою, то має надати паспортні дані та ідентифікаційний код.

Винницький також зазначив, що в електронний кабінет необхідно завантажити фото, а не селфі, оскільки це зображення надалі використовуватимуть як фото на студентському квитку.

Також, за словами посадовця, нещодавні проблеми з одним з поштових сервісів, який блокував листи про відкриття електронних кабінетів для вступу, вже розв'язали.

Винницький при цьому нагадав, що цьогоріч при вступі також діє грантова система, як і торік, для вступників, які подадуть заяви на контрактну форму навчання.