Их разместили в кабинетах абитуриентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Ограничит ли Рада право на получение высшего образования военнообязанным мужчинам

Куда поступающие подали больше всего заявлений?

В этом году рекомендации определяли по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа. Так, 31 211 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджет.

Самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений) следующие:

Психология – 23 223;

Право – 21 616;

Менеджмент – 14 581;

Среднее образование – 11 453;

Компьютерные науки – 9 198.

Больше всего заявлений на магистратуру собрали такие ЗВО:

КНУ имени Тараса Шевченко – 11 762;

НУ "Львовская политехника" – 9 815;

ЛНУ имени Ивана Франко – 7 237;

КПИ имени Игоря Сикорского – 7 069;

НЮУ имени Ярослава Мудрого – 4 893;

ДТЭУ – 4 705;

ХНУ имени В. Н. Каразина – 4 309;

КНЭУ имени Вадима Гетьмана – 4 178;

УГУ имени Михаила Драгоманова – 3 545;

НУБиП Украины – 3 501.

Смотрите также Поступающие в магистратуру получили рекомендации на бюджет

Что известно о вступительной кампании в магистратуру?

До 1 сентября продолжается зачисление на бюджет в соответствии с предоставленными рекомендациями. А зачисление на контракт – до 30 сентября.

В МОН при этом акцентировали, что государство концентрирует бюджетные места там, где специалисты критически нужны для восстановления и модернизации страны.

Прежде всего – педагогические специальности, инженерию и ІТ, энергетику и строительство. Алгоритм адресного размещения сочетает мотивацию поступающих с реальными потребностями экономики, регионов и рынка труда,

– уточнили в ведомстве.

Поэтому до 18:00 30 августа поступающие, рекомендованные на бюджет, должны:

подтвердить выбор места обучения (можно онлайн или в вузе);

выполнить требования к зачислению согласно Правилам приема ЗВО;

заключить договор об обучении.

Рекомендации на контракт будут предоставлять с 1 сентября.