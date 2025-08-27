Рекомендации уже есть в электронных кабинетах и отображаются на сайте ЕГЭБО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что должны знать абитуриенты?

Если абитуриент получил рекомендацию, то статус одного из заявлений изменился на "Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу".

Важно! На бюджет предоставляют только одну рекомендацию по одному заявлению. Если определенное заявление уже имеет такой статус, то в других он не появится. Поступающему надо или выполнить требования по этому заявлению, или ждать рекомендаций на контракт.

Для зачисления нужно до 18:00 30 августа:

подтвердить выбор места обучения;

выполнить требования к зачислению (в соответствии с Правилами приема ЗВО);

заключить договор об обучении.

Как подтвердить выбор места обучения?

Это можно сделать:

онлайн через наложение КЭП, в частности Дія.Підпис, подробная инструкция здесь;

лично в учебном заведении.

После зачисления статус заявления изменится на "Включено в приказ" (до 1 сентября).

Обратите внимание! Если абитуриент вовремя не выполнит требования к зачислению, то рекомендацию на бюджет отменят, а заявление допустят к конкурсу на контракт. Поэтому в этом году поступление будет возможно только на контракт.

Рекомендации на контракт будут предоставлять с 1 сентября.

Уменьшилось ли количество поступающих в магистратуру?