Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. По его словам, "Информационные технологии", которые недавно возглавляли рейтинги, на этот раз оказались лишь на третьем месте.

Какие специальности чаще всего выбирают в этом году поступающие в магистратуру?

Так, уточнил нардеп, "Информационные технологии" уступив "Педагогике" и "Управлению и администрированию" в популярности среди поступающих.

Самые популярные специальности для поступления в магистратуру в 2025 году таковы:

"Педагогика" – 16 709 абитуриентов (зарегистрировались на экзамен);

"Управление и администрирование" – 16 437;

"Информационные технологии" – 13 152;

"Право" – 10 695;

"Психология" – 9 435.

Разрыв между вторым и третьим местами (управление и ИТ) составляет более 19%.

Народный избранник акцентировал: за три года видим смену приоритетов:

️2023 год: среди лидеров – "Право", ИТ и "Психология";

️2024 год: растет спрос на "Менеджмент", а ИТ начинает сдавать позиции;

️2025 год: "Педагогика" впервые возглавляет рейтинг, ИТ лишь третье, а управленческие специальности продолжают быть среди приоритетных направлений.

