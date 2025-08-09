Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака. За його словами, "Інформаційні технології", які нещодавно очолювали рейтинги, цього разу опинилися лише на третьому місці.

Дивіться також 80% вступників в аспірантуру – чоловіки: скільки абітурієнтів не склали тестування

Які спеціальності найчастіше обирають цьогоріч вступники в магістратуру?

Так, уточнив нардеп, "Інформаційні технології" поступившись "Педагогіці" та "Управлінню й адмініструванню" у популярності серед вступників.

Найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 році такі:

"Педагогіка" – 16 709 вступників (зареєструвались на іспит);

"Управління та адміністрування" – 16 437;

"Інформаційні технології" – 13 152;

"Право" – 10 695;

"Психологія" – 9 435.

Розрив між другим і третім місцями (управління та ІТ) становить понад 19%.

Народний обранець акцентував: за три роки бачимо зміну пріоритетів:

️2023 рік: серед лідерів – "Право", ІТ та "Психологія";

️2024 рік: зростає попит на "Менеджмент", а ІТ починає здавати позиції;

️2025 рік: "Педагогіка" вперше очолює рейтинг, ІТ лише третє, а управлінські спеціальності продовжують бути серед пріоритетних напрямів.

Ми також розповідали, що стартував процес приймання заяв від вступників у магістратуру.