Приблизно стільки само чоловіків – серед тих, хто не з'явився на тестування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.

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Як триває вступна кампанія у магістратуру та аспірантуру?

Щодо вступу в магістратуру – чоловіків та жінок серед вступників цьогоріч тут практично порівну (жінок 48,2%). Кількість тих, хто не з'явився на тестування – 16,3%.

Зазначимо, що у 2025 році вступники складали тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову, а також іспит за спеціальністю.

Щодо іспиту на загальну компетентність, результати такі:

️6 з 13591 – не подолали поріг в аспірантуру;

️79 з 93632 – в магістратуру.

️Більш ніж половина майбутніх аспірантів і магістрів (65,3%) отримала вищий бал (від 150 до 200),

– повідомив народний обранець.

Щодо тестування з іноземної мови, результати такі:

поріг в аспірантуру не подолали 298 вступники (2,7%), де більшість – чоловіки (212), жінок – 86.

поріг в магістратуру не подолали 4,87% (чоловіків і жінок майже порівну ).

Вищий бал отримали в аспірантуру 39,8% вступників, в магістратуру – 29,3%,

– уточнив Бабак.

Загалом, за словами нардепа, основна сесія показала хороші результати серед вступників як в аспірантуру, так і магістратуру.