Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У відповідній вкладці також доступна опція формування екзаменаційної картки.
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Що мають знати вступники в аспірантуру?
Екзаменаційна картка потрібна для вступу до аспірантури українських вишів. Учасники ЄВВ також можуть завантажити картку результатів. У ній зазначено, під яким номером учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.
Результати ЄВВ за шкалою 100 – 200 балів отримали шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці № 20 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.
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Організацію укладання тестових завдань ЄВВ та підготовлення наборів тестових завдань для ЄВВ забезпечував Науково-методичний центр ВФПО. У разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців цієї установи.
Раніше ми розповідали, що учасники основної сесії єдиного вступного іспиту, який необхідний для вступу до аспірантури, отримали результати за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів. Їх розмістили у кабінетах учасників випробувань.