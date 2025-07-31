Більшість – чоловіки призовного віку, які сподівалися завдяки освіті отримати відстрочку від мобілізації. Про це розповів очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак розповів Укрінформу, зазначає 24 Канал.

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Чому тривають перевірки аспірантів?

Нардеп каже: залучили Державну службу оцінювання якості освіти і Службу безпеки України, які перевіряють виші.

Вже було виявлено десятки випадків, коли чоловік формально вступив до вишу, але в ньому жодного разу не з'явився. Отримав довідку – і зник. Це – зловживання, і це вже кримінальна історія. СБУ розглядає такі випадки як організацію схем ухилення від мобілізації,

– заявив Бабак.

Він додав, частково удалося "очистити" ЗВО від таких "науковців". Вони ще можуть знайти для себе лазівку, але це вже не так масово, як було раніше.

Очільник Освітнього комітету при цьому заявив: якщо людина справді хоче здобувати освіту, будь ласка. Однак держава не сприятиме ухилянню від конституційного обов'язку.