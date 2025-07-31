Большинство – мужчины призывного возраста, которые надеялись благодаря образованию получить отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак рассказал Укринформу, отмечает 24 Канал.

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Почему продолжаются проверки аспирантов?

Нардеп говорит: привлекли Государственную службу оценивания качества образования и Службу безопасности Украины, которые проверяют вузы.

Уже было выявлено десятки случаев, когда человек формально поступил в вуз, но в нем ни разу не появился. Получил справку – и исчез. Это – злоупотребление, и это уже уголовная история. СБУ рассматривает такие случаи как организацию схем уклонения от мобилизации,

– заявил Бабак.

Он добавил, частично удалось "очистить" ЗВО от таких "ученых". Они еще могут найти для себя лазейку, но это уже не так массово, как было раньше.

Глава Образовательного комитета при этом заявил: если человек действительно хочет получать образование, пожалуйста. Однако государство не будет способствовать уклонению от конституционной обязанности.