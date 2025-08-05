Примерно столько же мужчин – среди тех, кто не явился на тестирование. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.

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Как проходит вступительная кампания в магистратуру и аспирантуру?

По поступлению в магистратуру – мужчин и женщин среди поступающих в этом году здесь практически поровну (женщин 48,2%). Количество тех, кто не явился на тестирование – 16,3%.

Отметим, что в 2025 году поступающие сдавали тест на общую учебную компетентность, иностранный язык, а также экзамен по специальности.

По экзамену на общую компетентность, результаты таковы:

️6 из 13591 – не преодолели порог в аспирантуру;

️79 из 93632 – в магистратуру.

более половины будущих аспирантов и магистров (65,3%) получила высший балл (от 150 до 200),

– сообщил народный избранник.

Относительно тестирования по иностранному языку, результаты следующие:

порог в аспирантуру не преодолели 298 поступающих (2,7%), где большинство – мужчины (212), женщин – 86.

порог в магистратуру не преодолели 4,87% (мужчин и женщин почти поровну).

Высший балл получили в аспирантуру 39,8% поступающих, в магистратуру – 29,3%,

– уточнил Бабак.

В общем, по словам нардепа, основная сессия показала хорошие результаты среди поступающих как в аспирантуру, так и магистратуру.