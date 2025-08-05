Примерно столько же мужчин – среди тех, кто не явился на тестирование. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака.
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Как проходит вступительная кампания в магистратуру и аспирантуру?
По поступлению в магистратуру – мужчин и женщин среди поступающих в этом году здесь практически поровну (женщин 48,2%). Количество тех, кто не явился на тестирование – 16,3%.
Отметим, что в 2025 году поступающие сдавали тест на общую учебную компетентность, иностранный язык, а также экзамен по специальности.
По экзамену на общую компетентность, результаты таковы:
️6 из 13591 – не преодолели порог в аспирантуру;
️79 из 93632 – в магистратуру.
более половины будущих аспирантов и магистров (65,3%) получила высший балл (от 150 до 200),
– сообщил народный избранник.
Относительно тестирования по иностранному языку, результаты следующие:
порог в аспирантуру не преодолели 298 поступающих (2,7%), где большинство – мужчины (212), женщин – 86.
порог в магистратуру не преодолели 4,87% (мужчин и женщин почти поровну).
Высший балл получили в аспирантуру 39,8% поступающих, в магистратуру – 29,3%,
– уточнил Бабак.
В общем, по словам нардепа, основная сессия показала хорошие результаты среди поступающих как в аспирантуру, так и магистратуру.
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