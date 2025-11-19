Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ МОН. Будущие абитуриенты уже могут ознакомиться с датами.

Когда будет единый государственный квалификационный экзамен в 2026 году?

Даты сдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) следующие:

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 апреля;

Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 7 мая;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 7 мая;

Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования (колледжи) – 5 мая;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 9 апреля;

Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 19 марта;

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 12 марта;

Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 26 марта;

Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 2 апреля;

Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 апреля;

Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 21 мая;

Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 19 мая;

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 29 октября;

Право. Международное право. Магистерский уровень – 12 ноября.

Количество поступающих на магистратуру в этом году сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024. Причина имеет рациональное объяснение: на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+, то есть завершается волна "взрослых" поступающих, стремящихся к отсрочке, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на NV.

Даты пересдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) следующие:

Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 14 мая;

Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 4 июня;

Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 4 июня;

Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 31 марта;

Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 12 мая;

Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 14 апреля;

Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 7 апреля;

Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 21 апреля;

Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 30 апреля;

Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 28 мая;

Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 18 июня;

Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 16 июня;

Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 26 ноября;

Право. Международное право. Магистерский уровень – 10 декабря.

Что известно о вступительной кампании в магистратуру 2025?