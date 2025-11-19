Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ МОН. Будущие абитуриенты уже могут ознакомиться с датами.
Когда будет единый государственный квалификационный экзамен в 2026 году?
Даты сдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) следующие:
Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 16 апреля;
Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 7 мая;
Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 7 мая;
Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования (колледжи) – 5 мая;
Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 9 апреля;
Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 19 марта;
Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 12 марта;
Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 26 марта;
Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 2 апреля;
Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 23 апреля;
Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 21 мая;
Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 19 мая;
Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 29 октября;
Право. Международное право. Магистерский уровень – 12 ноября.
Важно Количество поступающих на магистратуру в этом году сократилось почти на 30%: 97 тысяч зачисленных против 125 тысяч в 2024. Причина имеет рациональное объяснение: на 15,5 тысяч меньше поступающих в возрасте 25+, то есть завершается волна "взрослых" поступающих, стремящихся к отсрочке, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко на NV.
Даты пересдачи единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКИ) следующие:
- Кибербезопасность. Бакалаврский уровень – 14 мая;
Ветеринарная медицина. Магистерский уровень – 4 июня;
Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза. Магистерский уровень – 4 июня;
Автомобильный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 31 марта;
Автомобильный транспорт. Бакалаврский уровень – 12 мая;
Атомная энергетика. Бакалаврский уровень – 14 апреля;
Транспортные технологии. Бакалаврский уровень – 7 апреля;
Железнодорожный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 21 апреля;
Железнодорожный транспорт. Бакалаврский уровень – 30 апреля;
Авиационный транспорт. Бакалаврский уровень – 28 мая;
Морской и внутренний водный транспорт. Уровень профессионального предвысшего образования – 18 июня;
Морской и внутренний водный транспорт. Бакалаврский уровень – 16 июня;
Публичное управление и администрирование. Магистерский уровень – 26 ноября;
Право. Международное право. Магистерский уровень – 10 декабря.
Что известно о вступительной кампании в магистратуру 2025?
2025 года до 1 сентября продолжалось зачисление на бюджет в соответствии с предоставленными рекомендациями. А зачисление на контракт – до 30 сентября.
В МОН рассказали, что государство концентрирует бюджетные места там, где специалисты критически нужны для восстановления и модернизации страны.
Прежде всего – педагогические специальности, инженерию и ИТ, энергетику и строительство.
Самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений) следующие: Психология – 23 223, Право – 21 616, Менеджмент – 14 581.
Больше всего заявлений на магистратуру собрали такие ЗВО: КНУ имени Тараса Шевченко – 11 762, НУ "Львовская политехника" – 9 815, ЛНУ имени Ивана Франко – 7 237;