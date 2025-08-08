Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Подавать заявления можно онлайн через электронные кабинеты.

Что должны знать поступающие в магистратуру?

В течение соответствующего периода поступающие в магистратуру могут подать до 5 заявлений на бюджетные места. Зато на контрактную форму можно подать до 10 заявлений.

Каждому заявлению на бюджет абитуриент должен предоставить приоритетность от 1 до 5. Приоритетность – это очередность заявлений, по которой их будут рассматривать при поступлении на бюджетные места.

Важно! Определенную приоритетность заявлений нельзя изменить. В то же время абитуриент может отменить заявление с приоритетностью.

Следить за нынешними рейтингами абитуриенты могут на сайте Вступ.ОСВИТА.UA. Информацию там обновляют трижды в сутки.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных с сообщением о получении или неполучении ими права учиться на бюджете состоится не позднее 26 августа.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 28 августа.

Зачисление поступающих на обучение на бюджет состоится не позднее 29 августа; на контракт – не позднее 30 сентября.

Перевод на свободные бюджетные места лиц, которые зачислены на обучение по контракту, состоится не позднее 1 сентября 2025 года.