Для этого после сдачи вступительных экзаменов их результаты нужно вычислить по формуле конкурсного балла. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Education.ua.

Смотрите также Поступающие в магистратуру получили официальные результаты ЕФВВ

Какая формула конкурсного балла?

Для поступления на магистра конкурсный балл будут считать так:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

где:

П1 – оценка за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) на ЕВЭ;

П2 – оценка за тест по иностранному языку ЕВИ;

П3 – оценка ЕФВВ / ЕДКИ / профессионального экзамена (в зависимости от специальности).

Если вы сдавали ЕДКИ, то вашу оценку по шкале 200 – 400 нужно перевести в оценку П3 по шкале 100 – 200 путем:

умножение балла ЕГКИ на 0,5 – для специальности F5 "Кибербезопасность и защита информации";

умножения балла ЕДКИ на 0,625 и уменьшения результата на 25 баллов – для ЕДКИ специальностей 143 "Атомная энергетика", 271 "Морской и внутренний водный транспорт", 272 "Авиационный транспорт", 273 "Железнодорожный транспорт", 274 "Автомобильный транспорт", 275 "Транспортные технологии".

Если вы поступаете в магистратуру по собеседованию по иностранному языку, то ее результат заменяет оба компонента ЕВЭ и учитывается в конкурсном балле с коэффициентом 0,4.

Оценка вступительного экзамена для иностранцев = конкурсному баллу.

Если после вычисления по формуле ваш конкурсный балл будет выше 200, он будет равен 200.

Учитывайте то, что в формуле конкурсного балла на магистратуру нет регионального и отраслевого коэффициентов, которые учитывают при поступлении на бакалавриат.

Смотрите также Участники ЕВЭ получили результаты тестирования

Как это на примере?

Допустим, вы поступаете в магистратуру на специальность C1 "Экономика". Для этого в 2025 году вы сдали ЕВЭ и получили за каждый его компонент по 175 баллов, а за ЕФВВ имеете оценку 180 баллов. Вот так вычислят ваш конкурсный балл:

КБ = 0,2 × 175 + 0,2 × 175 + 0,6 × 180 = 178.

Сколько баллов нужно набрать для поступления в магистратуру?

Для участия в конкурсном отборе на вступительных экзаменах надо преодолеть порог от 100 рейтинговых баллов и выше. Для этого на ЕВЭ по каждому компоненту нужно набрать:

тест по иностранному языку – минимум 5 тестовых баллов из 30 возможных;

ТЗНК – 5 тестовых баллов из 33 возможных.

Чтобы получить пороговый балл по ЕФВВ, надо получить 35 тестовых баллов из 140 возможных. Для этого нужно правильно ответить минимум на 35 вопросов.

Для поступления на бюджет в магистратуру 2025 нужно иметь от 130 конкурсных баллов.

К каждому своему заявлению на поступление еще надо добавить мотивационное письмо.