Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Чтобы создать такой кабинет, надо войти на соответствующую страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

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Как зарегистрировать электронный кабинет для поступления в магистратуру

Также абитуриент должен указать адрес электронной почты,, которая в дальнейшем будет логином для входа в кабинет.

Важно! При регистрации электронного кабинета запрещено использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru.

При регистрации электронного кабинета поступающий должен внести следующие данные:

пароль для входа в личный электронный кабинет;

номер, пин-код и год получения экзаменационного листа, который был получен при регистрации на единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕФВВ);

серию и номер документа о полученной степени высшего образования или образовательно-квалификационном уровне специалиста.

Если у поступающего отсутствует экзаменационный листок, для дополнительной идентификации ему необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность, который был указан при формировании заказе документа об образовании, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

После этого на указанный электронный адрес поступит письмо для активации доступа к электронному кабинету. Его надо активировать в течение 15 минут.

После активации электронного кабинета поступающий должен загрузить следующую информацию о поступающем:

контактный номер телефона (в формате +380 для тех, кто находится в Украине, или в формате той страны, где вы находитесь в случае регистрации из-за рубежа);

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

Файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

В блоке сертификаты ЕФИ/ЕФВВ необходимо проверить отраженные результаты, или добавить их в случае отсутствия. В этом году для поступления будущие магистранты могут подавать результаты ЕВИ за 2023 или 2024, или 2025 год и ЕФВВ 2025 года.

В блоке "Документы об образовании" будет отображаться серия, номер и дата выдачи вашего документа. В случае необходимости абитуриент может добавить другой дополнительный документ об образовании, который отсутствует в кабинете абитуриента, но содержится в Реестре документов об образовании.

Во время регистрации абитуриенты должны внимательно проверять, корректно ли загружены все данные, ведь после подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Прием заявлений и документов от абитуриентов продлится с 8 августа до 18.00 25 августа 2025 года.

В общем личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать в течение всей вступительной кампании, то есть до 20 октября 2025 года.