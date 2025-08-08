Результаты экзамена разместили в кабинетах участников вступительных испытаний. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Что должны знать поступающие в магистратуру?

Результаты по шкале 100 – 200 баллов получили путем перевода тестовых баллов, которые набрали участники ЕВЭ, в эту шкалу в соответствии с таблицами № 17 и № 18 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

Также в кабинетах участников вступительных испытаний, кроме официальных результатов, разместили карточки результатов каждого блока ЕВЭ. В них указали, под каким номером определенный участник выполнял каждое задание, соответствующий номер задания в системе УЦОКО, правильные ответы и количество набранных баллов.

Это позволяет самостоятельно убедиться в правильности начисленных баллов.