Триватиме реєстрація до 14 травня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Частина вступників у магістратуру складатиме аж три іспити

Як зареєструватися?

Це обов'язковий етап для вступу на другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти.

Реєстрацію здійснюють приймальні комісії вишів. Подати документи можна особисто або дистанційно, надіславши скановані копії документів електронною поштою.

У разі дистанційної реєстрації заяву-анкету потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Виняток зроблять для вступників із ТОТ. Докладніше про процедуру реєстрації можна почитати на сайті УЦОЯО.

Цікаво! В Україні триває процес об'єднання вишів. Десять об'єднаних університетів вже працюють із сучасним обладнанням.

Кому які іспити потрібно складати?

ЄВІ – обов'язковий для всіх вступників (тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та іноземна мова на вибір: англійська, німецька, французька або іспанська);

ЄФВВ – для вступу до магістратури (за обраною спеціальністю);

ЄВВ – для вступу до аспірантури (методологія наукових досліджень);

Іспит зі спеціальності:

для вступу до аспірантури – проводять у виші;

для вступу до магістратури – фаховий іспит, якщо не складається ЄФВВ (крім творчих спеціальностей; для творчих – і фаховий іспит, і ЄФВВ).

Дивіться також Ці моменти треба пам'ятати: як і коли реєструвати електронний кабінет вступника

Які умови вступу цьогоріч?

До магістратури можна подати до 10 заяв, з яких не більше ніж 5 – на бюджет. При цьому не забути надати їм пріоритетність.

Мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет – 130.

До аспірантури для допуску до конкурсу потрібно набрати щонайменше 300 балів за ЄВІ (ТЗНК + іноземна мова). Вступ на денну форму навчання відбувається лише на місця державного або регіонального замовлення.

Важливо! Тести для вступу до магістратури можна класти у межах основної сесії за кордоном.

Хто з поважних причин не змін взяти участь у тестуванні, можна записати на додаткову сесію.

Після успішної реєстрації вступники отримують екзаменаційний листок. Потім створюють персональний "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом.

За допомогою можна звернутися до приймальних комісій або консультаційних центрів при вишах.

Дивіться також Без мотиваційних листів: оприлюднили правила та строки вступної кампанії до коледжів

Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?