Про це інформує МОН України. Відомство також підготувало гід для абітурієнтів.

Які правила вступу до коледжів?

Гід вступника 2026 до фахового коледжу містить основні новації, про які варто знати.

1. Мотиваційний лист

Він не є обов'язковим для вступу. Однак деякі коледжі можуть його вимагати.

2. Кількість заяв

Подати можна до 10 заяв загалом. З них до 5 – бюджет.

3. Більше часу для вступу після 9 класу

Для вступників на базі 9 класів термін подання документів продовжили до трьох тижнів.

4. Вступникам із територій бойових дій та ТОТ

Особливі умови будуть для осіб з ТОТ та територій активних бойових дій, які перебувають на ній або які переселилися з неї після 1 жовтня 2025 року. Вони зможуть подавати документи дистанційно, складати вступні іспити онлайн та вступу за спрощеною процедурою.

5. Творчий конкурс

Творчий конкурс потрібний для вступу на такі спеціальності:

А4 Середня освіта, за предметними спеціальностями:

Мистецтво. Образотворче мистецтво;

Мистецтво. Музичне мистецтво;

Фізична культура;

A7 Фізична культура і спорт;

B1 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;

B2 Дизайн;

B3 Декоративне мистецтво та ремесла;

B4 Образотворче мистецтво та реставрація;

B5 Музичне мистецтво;

B6 Перформативні мистецтва;

І1 Стоматологія.

6. Пріоритетні спеціальності з державною підтримкою:

електрична інженерія та енерговиробництво;

автоматизація та робототехніка; авіаційна та ракетно-космічна техніка; машинобудування; будівництво; сільське господарство.

Цікаво! Частина вступників у виші цьогоріч може скористатися пільгами. МОН України визначило конкретні категорії абітурієнтів. Спеціальні умови під час вступу передбачають співбесіди замість НМТ, квоти, переведення на бюджет тощо. Про це вказано у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.

Який календар вступної кампанії?

Строки вступної кампанії такі:

На основі 9 класів (БСО) На основі 11 класів (ПЗСО) або диплома кваліфікованого робітника чи на основі раніше здобутої освіти відповідного рівня — фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр (молодший спеціаліст), бакалавр, магістр (спеціаліст) Реєстрація електронних кабінетів 25 червня – 15 жовтня 1 липня – 15 жовтня Подання заяв на бюджет 1 липня – 20 липня (до 18:00)

(додатковий набір за умови зарахування не пізніше за 15 жовтня) Подання заяв на контракт 6 липня – 2 серпня (до 18:00) – вступ на основі НМТ;

6 липня – 27 липня (до 18:00) – вступ на основі співбесіди або творчого конкурсу Проведення співбесід, творчих конкурсів 21 липня – 28 липня 27 липня – 7 серпня Оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих для зарахування 29 липня (не раніше ніж 14:00) – 31 липня (не пізніше ніж 12:00) 8 серпня (не раніше ніж 12:00) – 17 серпня (після оновлення списків не пізніше за 12:00)



Підтвердження вибору місця для виконання вимог до зарахування на бюджет 4 серпня до 18:00 (після оновлення списків) 18 серпня (до 18:00) Зарахування на бюджет 7 серпня (до 18:00) 19 серпня (до 18:00) Зарахування на контракт не пізніше за 11 серпня (додатковий набір – не пізніше за 15 жовтня) 30 серпня (до 18:00) Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт не пізніше ніж 17 серпня не пізніше ніж 30 серпня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому закладу освіти не пізніше за 15 жовтня не пізніше за 15 жовтня

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії у виші під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Як реєструвати електронний кабінет?

Реєструвати заяви на вступ треба через електронний кабінет в ЄДЕБО за посиланням. Можна подати і паперову заяву у коледж, якщо неможливо зареєструвати особистий електронний кабінет. Зокрема:

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою на постійне проживання в Україні;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, інформації про який немає в ЄДЕБО;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет з інших причин, але якщо є відповідна довідка.

Реєстрація електронних кабінетів починається:

25 червня – для вступників після 9 класу;

1 липня – для вступників після 11 класу, а також осіб, які вступають на основі диплома кваліфікованого робітника або раніше здобутої освіти відповідного рівня (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст)).

Які новації вступної кампанії 2026 на бакалаврат?

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі: