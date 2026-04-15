Спеціальні умови під час вступу передбачають співбесіди замість НМТ, квоти, переведення на бюджет тощо. Про це вказано у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.

Хто може вступити за співбесідою?

За результатами співбесіди (замість НМТ або разом із творчим конкурсом) можуть вступати:

особи з інвалідністю;

учасники/ці бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники/ці Революція Гідності;

вступники/ці, які не змогли скласти НМТ через стан здоров'я або відсутність спеціальних умов;

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто може вступати за квотами?

Частина вступників має право на квоти для вступу на бюджет. За квотою-2 можуть вступати абітурієнти, які проживають або проживали на ТОТ чи в районах бойових дій, а також переселенці.

За квотою-1 можуть вступати:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю;

звільнені із полону;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Хто може претендувати на переведення на бюджет?

Окремо визначили категорії вступників, які мають право на переведення на бюджет. Обов'язково це буде доступно для:

дітей загиблих військовослужбовців;

дітей загиблих учасників Революції Гідності;

дітей загиблих правоохоронців;

дітей осіб, які перебували в полоні.

Якщо будуть місця, перевестися на бюджет також зможуть:

особи з інвалідністю;

діти учасників бойових дій;

переселенці;

мешканців територій бойових дій;

діти із багатодітних сімей;

шахтарі і їхні діти.

Якщо вступник/ця із пільгами не отримав/ла рекомендацію на бюджет за спеціальними умовами, він або вона автоматично бере участь у конкурсі на загальних умовах.

Які новації вступної кампанії 2026 на бакалаврат?

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі: