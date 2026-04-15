Спеціальні умови під час вступу передбачають співбесіди замість НМТ, квоти, переведення на бюджет тощо. Про це вказано у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.
Хто може вступити за співбесідою?
За результатами співбесіди (замість НМТ або разом із творчим конкурсом) можуть вступати:
особи з інвалідністю;
учасники/ці бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
постраждалі учасники/ці Революція Гідності;
вступники/ці, які не змогли скласти НМТ через стан здоров'я або відсутність спеціальних умов;
особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Хто може вступати за квотами?
Частина вступників має право на квоти для вступу на бюджет. За квотою-2 можуть вступати абітурієнти, які проживають або проживали на ТОТ чи в районах бойових дій, а також переселенці.
За квотою-1 можуть вступати:
учасники бойових дій;
особи з інвалідністю;
звільнені із полону;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
Хто може претендувати на переведення на бюджет?
Окремо визначили категорії вступників, які мають право на переведення на бюджет. Обов'язково це буде доступно для:
дітей загиблих військовослужбовців;
дітей загиблих учасників Революції Гідності;
дітей загиблих правоохоронців;
дітей осіб, які перебували в полоні.
Якщо будуть місця, перевестися на бюджет також зможуть:
особи з інвалідністю;
діти учасників бойових дій;
переселенці;
мешканців територій бойових дій;
діти із багатодітних сімей;
шахтарі і їхні діти.
Якщо вступник/ця із пільгами не отримав/ла рекомендацію на бюджет за спеціальними умовами, він або вона автоматично бере участь у конкурсі на загальних умовах.
Які новації вступної кампанії 2026 на бакалаврат?
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі:
подання до 10 заяв, але на бюджет – не більше ніж 5;
система пріоритетності діє і для вступу до магістратури, зокрема на контракт;
для більшості творчих спеціальностей вага творчого конкурсу зросла – коефіцієнт становить 0,7;
співбесіди та творчі конкурси відбуватимуться очно (з винятками);
результати національних випускних іспитів країн Європи можуть зараховуватися замість НМТ для українців;
мотиваційні листи більше не потрібні.