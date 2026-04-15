Специальные условия при поступлении предусматривают собеседования вместо НМТ, квоты, перевод на бюджет и тому подобное. Об этом указано в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Кто может поступить по собеседованию?

По результатам собеседования (вместо НМТ или вместе с творческим конкурсом) могут поступать:

лица с инвалидностью;

участники/цы боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;

пострадавшие участники/цы Революция Достоинства;

поступающие/цы, которые не смогли сдать НМТ по состоянию здоровья или отсутствие специальных условий;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кто может поступать по квотам?

Часть поступающих имеет право на квоты для поступления на бюджет. По квоте-2 могут поступать абитуриенты, проживающие или проживавшие на ВОТ или в районах боевых действий, а также переселенцы.

По квоте-1 могут поступать:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью;

освобожденные из плена;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Кто может претендовать на перевод на бюджет?

Отдельно определили категории поступающих, которые имеют право на перевод на бюджет. Обязательно это будет доступно для:

детей погибших военнослужащих;

детей погибших участников Революции Достоинства;

детей погибших правоохранителей;

детей лиц, которые находились в плену.

Если будут места, перевестись на бюджет также смогут:

лица с инвалидностью;

дети участников боевых действий;

переселенцы;

жителей территорий боевых действий;

дети из многодетных семей;

шахтеры и их дети.

Если поступающий с льготами не получил/ла рекомендацию на бюджет по специальным условиям, он или она автоматически участвует в конкурсе на общих условиях.

Какие новации вступительной кампании 2026 года на бакалавриат?

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие: