Специальные условия при поступлении предусматривают собеседования вместо НМТ, квоты, перевод на бюджет и тому подобное. Об этом указано в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.
Кто может поступить по собеседованию?
По результатам собеседования (вместо НМТ или вместе с творческим конкурсом) могут поступать:
лица с инвалидностью;
участники/цы боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;
пострадавшие участники/цы Революция Достоинства;
поступающие/цы, которые не смогли сдать НМТ по состоянию здоровья или отсутствие специальных условий;
лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
Кто может поступать по квотам?
Часть поступающих имеет право на квоты для поступления на бюджет. По квоте-2 могут поступать абитуриенты, проживающие или проживавшие на ВОТ или в районах боевых действий, а также переселенцы.
По квоте-1 могут поступать:
участники боевых действий;
лица с инвалидностью;
освобожденные из плена;
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Кто может претендовать на перевод на бюджет?
Отдельно определили категории поступающих, которые имеют право на перевод на бюджет. Обязательно это будет доступно для:
детей погибших военнослужащих;
детей погибших участников Революции Достоинства;
детей погибших правоохранителей;
детей лиц, которые находились в плену.
Если будут места, перевестись на бюджет также смогут:
лица с инвалидностью;
дети участников боевых действий;
переселенцы;
жителей территорий боевых действий;
дети из многодетных семей;
шахтеры и их дети.
Если поступающий с льготами не получил/ла рекомендацию на бюджет по специальным условиям, он или она автоматически участвует в конкурсе на общих условиях.
Какие новации вступительной кампании 2026 года на бакалавриат?
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие:
подача до 10 заявлений, но на бюджет – не более 5;
система приоритетности действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;
для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос – коэффициент составляет 0,7;
собеседования и творческие конкурсы будут проходить очно (с исключениями);
результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для украинцев;
мотивационные письма больше не нужны.