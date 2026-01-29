Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Там отметили, что Министерство образования и науки Украины утвердило приказ о проведении в 2026 году вступительных испытаний.
Какие вступительные испытания должны пройти абитуриенты?
Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня, дополнительная – в течение 17 – 24 июля.
НМТ будет состоять из двух блоков: основного – три обязательных предмета – и дополнительного – одного предмета на выбор.
Обязательные учебные предметы – украинский язык, математика и история Украины; на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа. Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв,
– сообщили в Центре.
Какие экзамены должны сдать будущие магистранты и аспиранты?
Желающие поступить в магистратуру уже традиционно будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и проходить ЕФВВ в рамках основной сессии с 26 июня по 14 июля и дополнительной с 3 по 21 августа.
В этом году расширили перечень предметных тестов ЕФВВ: к уже имеющимся в предыдущие годы десяти (по экономике и международной экономике, информационных технологий, истории искусства, языкознания, учета и финансов, педагогики и психологии, политологии и международных отношений, права и международного права, психологии и социологии, управления и администрирования) добавят предметный тест по биоэтике.
Будущие аспиранты будут сдавать ЕВЭ и проходить единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВЭ) в течение 14 – 29 июля в рамках основной сессии и 24 – 28 августа в рамках дополнительной,
– сообщили в УЦОКО.
Календарь организации и проведения тестирований, который определяет сроки регистрации, обнародуют сразу после утверждения.
Какие еще изменения предложило МОН?
Недавно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.