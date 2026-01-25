Это вступительное испытание для поступления на профессионального младшего бакалавра предусматривает проверку и оценку творческих или физических способностей поступающего, необходимых для получения такого образования. Об этом информирует Osvita.ua.
Как оценивают результаты творческого конкурса?
Результат творческого конкурса оценивают по шкале, определенной правилами приема соответствующего колледжа.
Творческие конкурсы в 2026 году будут проводить в течение одного тура, то есть в пределах одного дня.
По результатам творческого конкурса абитуриент получит положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или услышит решение о негативной оценке ("неудовлетворительно").
Сведения о баллах, полученные в результате творческого конкурса, должны быть внесены в ЕГЭБО.
На какие специальности надо проходить творческий конкурс?
Вступительное испытание в форме творческого конкурса проходят абитуриенты с базовым общим средним образованием и с полным общим (профильным) средним образованием при поступлении на такие специальности:
На какие специальности надо проходить творческий конкурс / скриншот
Какие изменения произойдут в профессиональном образовании?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения отрасли.
Первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке.
Также работу начнут наблюдательные советы в колледжах и училищах как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления. Они будут влиять на качество образования и назначение руководителей.
Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказ на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировали ввести новые профессии, новые учебные программы.