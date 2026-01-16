Такое решение приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Житомирского горсовета.
Как будут учиться ученики в Житомире?
Так, со вторника, 20 января, ученики школ, учреждений профессионально-технического и внешкольного образования возвращаются на очное обучение.
В случае осложнений в работе отдельных учебных заведений, в частности перебоев с электро- или теплоснабжением, руководители имеют право самостоятельно принимать решение о форме организации образовательного процесса. Это может быть очная дистанционная или смешанная форма. Такие решения принимают на заседаниях педагогических советов с учетом реальной ситуации и условий безопасности.
О решении руководителей учебных заведений относительно формата обучения должны своевременно сообщать ученикам, родителей и педагогов.
Какие изменения в учебном процессе произойдут?
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Это касается детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- Так, общины могут согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- В Киеве ранее согласовали каникулы во всех вышеупомянутых учебных заведениях до 1 февраля. Исключение – детсады, которые принимают решение в соответствии с ситуацией на местах.