Возможно или дистанционное обучение, или продление каникул до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также В энергетике – чрезвычайная ситуация: как будут учиться ученики на Львовщине

Как будут учиться студенты в Киеве?

Поп заявила, что студенты столичных учебных заведений будут учиться дистанционно. Как будут учиться ученики – еще решают в КГГА. Вероятно, введут каникулы или также дистанционку.

Она напомнила, что в столице большинство школ используют параллельно как пункты несокрушимости. Возможно, в таких школах условия пребывания для детей и не являются плохими.

Смотрите также В Киеве продлили зимние каникулы в школах

Какие изменения в учебном процессе произойдут?