Можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп, інформує 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Як вчитимуться студенти у Києві?

Поп заявила, що студенти столичних закладів освіти навчатимуться дистанційно. Як вчитимуться учні – ще вирішують у КМДА. Імовірно, запровадять канікули або також дистанційку.

Вона нагадала, що у столиці більшість шкіл використовують паралельно як пункти незламності. Можливо, у таких школах умови перебування для дітей і не є поганими.

Які зміни в навчальному процесі відбудуться?