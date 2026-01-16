Можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп, інформує 24 Канал із посиланням на Укрінформ.
Як вчитимуться студенти у Києві?
Поп заявила, що студенти столичних закладів освіти навчатимуться дистанційно. Як вчитимуться учні – ще вирішують у КМДА. Імовірно, запровадять канікули або також дистанційку.
Вона нагадала, що у столиці більшість шкіл використовують паралельно як пункти незламності. Можливо, у таких школах умови перебування для дітей і не є поганими.
Які зміни в навчальному процесі відбудуться?
- Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
- Це стосується дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
- Рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- Так, громади можуть погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
- У Києві раніше погодили канікули у всіх вищезгаданих закладах освіти до 1 лютого. Виняток – дитсадки, які ухвалюють рішення відповідно до ситуації на місцях.