Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

До теми "Немає світла, тепла, інтернету": як реагують батьки на запровадження дистанційки

Де продовжать зимові канікули у Києві?

Юлія Свириденко зазначила, що Міністерство освіти і науки України та КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули в українській столиці до 1 лютого 2026 року. Водночас відповідне рішення не поширюється на дитячі садки.

МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року — залежно від безпекової ситуації в регіоні,

– написала прем'єрка.

Які рішення ухвалили щодо зимових канікул в інших містах України?