Як і дати такого відпочинку, адже їх погоджують на місцях. 24 Канал розповідає, чи відпочиватимуть школярі на Волині та Рівненщині.
Коли весняні канікули у школах Рівненщини?
Весняні канікули у школах Рівного розпочнуться 23 березня і триватимуть до 29 березня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міськради Андрій Мазур.
В області учні відпочиватимуть від навчання у межах різних дат – у березні та квітні. Першими на канікули підуть учні 339 шкіл. Найпізніше канікули стартують в опорному закладі "Бугринський ліцей" – 13 квітня.
У березні відпочиватимуть школярі 360 закладів освіти. Учні ще 116 шкіл – у квітні.
Канікули триватимуть тиждень.
Коли весняні канікули на Волині?
У більшості ліцеїв та гімназій Волинської області весняні канікули стартують 22 березня. Триватимуть тиждень.
Єдиної дати початку канікул для всіх шкіл нема. Так само і щодо тривалості. У 31 закладі освіти весняних канікул не буде через тривалі зимові, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
У цьому навчальному році на Волині працюють загалом 506 закладів загальної середньої освіти. Канікули у них стартують також 16, 22, 30 березня та 8 квітня.
Цікаво Заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
Коли відпочиватимуть учні у Луцьку?
У Луцьку в усіх 38 школах весняні канікули триватимуть упродовж 23 – 29 березня, розповів Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Чиновник каже, що тривалість канікул не скорочуватимуть, бо під час блекауту та відключень світла в січні учні вчилися дистанційно.
Немає потреби канікули скорочувати чи подовжувати, наприклад, навчання у червні. У нас навчання йде за графіком і планом,
– заявив Бондар.
Коли весняні канікули у школах України?
- Весняні канікули у школах України запланували на різні дати.
- Учні відпочиватимуть у березні чи квітні.
- Проте є школи, де не буде канікул цієї весни.
- Попередньо учні відпочиватимуть від навчання тиждень.
- Не вчитимуться здебільшого з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).
- Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.