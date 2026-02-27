Канікули у школах міста триватимуть з 25 по 29 березня. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Чому тривалість канікул скоротили?

Таке рішення ухвалили через додаткові зимові канікули. Взимку тернопільські учні відпочивали ще й у січні. Тоді через складну ситуацію в енергетиці країни та ворожі атаки зимові канікули для учнів у місті продовжили.

У міськраді при цьому повідомили, що цей додатковий тиждень зимових канікул школярі у Тернополі відпрацьовуватимуть суботами. Також частково скорочують тривалість весняного відпочинку дітей.

Для цього передбачено три робочі суботи, а також два дні з весняного відпочинку. Так, замість запланованого періоду з 23 по 29 березня, весняні канікули триватимуть з 25 березня,

– уточнили у міській раді.

Дати суботнього навчання кожна школа у Тернополі визначатиме самостійно. Чиновники кажуть, що це рішення дасть можливість виконати навчальні програми повністю та забезпечити безперервність освітнього процесу.

Чи можуть у регіонах змінювати дати канікул у школах?

Педагогічна рада кожної школи може сама встановлювати структуру та тривалість навчального року. Також визначати організацію навчання, розклад, дати канікул тощо.

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю УП акцентувала, що цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. І додала, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.

Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.),

– уточнила вона.

Коли будуть весняні канікули у школах України?