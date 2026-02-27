Канікули у школах міста триватимуть з 25 по 29 березня. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.
Чому тривалість канікул скоротили?
Таке рішення ухвалили через додаткові зимові канікули. Взимку тернопільські учні відпочивали ще й у січні. Тоді через складну ситуацію в енергетиці країни та ворожі атаки зимові канікули для учнів у місті продовжили.
У міськраді при цьому повідомили, що цей додатковий тиждень зимових канікул школярі у Тернополі відпрацьовуватимуть суботами. Також частково скорочують тривалість весняного відпочинку дітей.
Для цього передбачено три робочі суботи, а також два дні з весняного відпочинку. Так, замість запланованого періоду з 23 по 29 березня, весняні канікули триватимуть з 25 березня,
– уточнили у міській раді.
Дати суботнього навчання кожна школа у Тернополі визначатиме самостійно. Чиновники кажуть, що це рішення дасть можливість виконати навчальні програми повністю та забезпечити безперервність освітнього процесу.
Чи можуть у регіонах змінювати дати канікул у школах?
Педагогічна рада кожної школи може сама встановлювати структуру та тривалість навчального року. Також визначати організацію навчання, розклад, дати канікул тощо.
Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова в інтерв'ю УП акцентувала, що цей навчальний рік офіційно триватиме до кінця червня 2026 року. І додала, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.),
– уточнила вона.
Коли будуть весняні канікули у школах України?
- Весняні канікули у школах України будуть у березні. Дати у містах та областях можуть відрізнятися.
- Однак відпочивати від навчання підуть не всі учні навесні.
- Управління освіти на місцях лише рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл. Остаточне рішення ухвалює заклад освіти.
- Попередньо школярі цієї весни відпочиватимуть від навчання тиждень.
- Не вчитимуться з 23 березня до 29 березня 2026 року (включно з вихідними).