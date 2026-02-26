Але це не означає, що учні навчатимуться аж до кінця червня. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.
Чи вчитимуться учні в Україні влітку?
Посадовиця зазначила, що Кабмін лише офіційно визначив межі навчального року. Натомість школи мають автономію і можуть самі ухвалювати рішення.
Блекаути неоднорідні по всій території України. У західних та центральних регіонах рідше продовжували канікули, ніж у Києві чи в прифронтових регіонах. Тож зараз ми не бачимо необхідності продовжувати рік ще більше ніж до кінця червня,
– уточнила заступниця Лісового.
І додала, що МОН аналізуватиме ситуацію, зокрема в енергетиці.
Рішення можуть змінитися навесні. Але зараз межі навчального року – до кінця червня,
– повідомила Кузьмичова.
У складних умовах школи, за словами посадовиці, організовують дистанційне навчання. Зокрема із застосуванням асинхронного підходу.
Цікаво! Асинхронний підхід у межах дистанційного навчання передбачає взаємодію між вчителями й учнями із затримкою в часі. При цьому застосовують інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соцмережі тощо, уточнює Osvita.ua.
Заступниця міністра пояснила: наприклад, у дитини вдома включили світло, вона змогла отримати необхідну інформацію на визначеній платформі, виконати завдання і розмістити її там. Учитель натомість, коли у нього вдома буде світло, зможе зайти на цю платформу та перевірити це завдання.
Якщо цього недостатньо, школи можуть продовжувати навчання в червні у тому форматі, який є найкращим саме для цього закладу освіти, громади чи регіону,
– зауважила посадовиця.
Чи можуть перенести весняні канікули?
Заступниця Лісового також пояснила, що школи можуть самостійно визначати терміни і дати весняних канікул. Зокрема, з огляду на ситуацію в регіоні.
Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів весняними (канікулами, – ред.),
– уточнила вона.
І наголосила, що продовження навчання влітку та заміна весняних канікул будуть не в усіх громадах. У разі потреби рішення про перенесення канікул ухвалять. Зараз немає потреби.
Як вчаться учні в Україні?
- Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці уряд погодив тимчасове припинення очного навчання у дитсадках, школах, училищах, коледжах та вишах.
- Заклади освіти переходили на дистанційне навчання або ж влаштовували канікули до 1 лютого 2026 року.
- Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
- У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.
- Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляла, що відпрацювати пропущені уроки незапланованих канікул можна завдяки скасуванню весняних або продовження навчання у червні 2026 року. Адже в Україні у січні через надзвичайну ситуацію в енергетиці запроваджували канікули у закладах освіти або переводили учнів на дистанційку.