Тому принцип примусу може не виправдати очікувань. Про це Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.
Чи мають вчителі контролювати мову спілкування учнів?
Посадовиця зазначила: якщо мовиться про те, щоб за кимось стежити, контролювати, робити зауваження, але сам вчитель говорить з іншими російською мовою, очевидно, що результативність таких дій нульова. Найкращим інструментом є власний приклад.
Коли йдеться про примус, то результат у переважній більшості випадків не виправдовує наших очікувань. Тому що примус, тим паче щодо підлітків, має зворотний ефект,
– зауважила вона.
І додала, що заборона російської мови може бути не обов'язково в форматі зауваження, а через розмову чи дискусію на уроці. Мовиться про середовище, яке мотивує, а не лише про зауваження і покарання.
Крім того, для підлітків важлива модність мови. Це мова людей, які викликають у дітей авторитет, мова комп'ютерних ігор, музики тощо,
– резюмувала заступниця міністра.
Що заборонять російську мову у школах?
- Надія Кузьмичова зауважила: якщо повністю заборонити спілкування російською мовою у школах, ми побачимо зворотний результат. Нардепи також пропонували заборонити приватним школам здійснювати навчання російською мовою і зареєстрували відповідний законопроєкт.
- Мовний омбудсмен Олена Івановська сказала Суспільному, що батьки учнів рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.
- В її Офісі зауважили: якщо ви хочете поскаржитись на порушення мовного законодавства, треба надати докази.