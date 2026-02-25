Тому принцип примусу може не виправдати очікувань. Про це Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чи мають вчителі контролювати мову спілкування учнів?

Посадовиця зазначила: якщо мовиться про те, щоб за кимось стежити, контролювати, робити зауваження, але сам вчитель говорить з іншими російською мовою, очевидно, що результативність таких дій нульова. Найкращим інструментом є власний приклад.

Коли йдеться про примус, то результат у переважній більшості випадків не виправдовує наших очікувань. Тому що примус, тим паче щодо підлітків, має зворотний ефект,

– зауважила вона.

І додала, що заборона російської мови може бути не обов'язково в форматі зауваження, а через розмову чи дискусію на уроці. Мовиться про середовище, яке мотивує, а не лише про зауваження і покарання.

Крім того, для підлітків важлива модність мови. Це мова людей, які викликають у дітей авторитет, мова комп'ютерних ігор, музики тощо,

– резюмувала заступниця міністра.

Що заборонять російську мову у школах?