Поэтому принцип принуждения может не оправдать ожиданий. Об этом Кузьмичева рассказала в интервью УП.
Должны ли учителя контролировать язык общения учеников?
Чиновница отметила: если говорится о том, чтобы за кем-то следить, контролировать, делать замечания, но сам учитель говорит с другими на русском языке, очевидно, что результативность таких действий нулевая. Лучшим инструментом является собственный пример.
Когда речь идет о принуждении, то результат в подавляющем большинстве случаев не оправдывает наших ожиданий. Потому что принуждение, тем более в отношении подростков, имеет обратный эффект,
– отметила она.
И добавила, что запрет русского языка может быть не обязательно в формате замечания, а через разговор или дискуссию на уроке. Говорится о среде, которая мотивирует, а не только о замечаниях и наказаниях.
Кроме того, для подростков важна модность языка. Это язык людей, которые вызывают у детей авторитет, язык компьютерных игр, музыки и т.д,
– резюмировала заместитель министра.
Что запретят русский язык в школах?
- Надежда Кузьмичева отметила: если полностью запретить общение на русском языке в школах, мы увидим обратный результат. Нардепы также предлагали запретить частным школам осуществлять обучение на русском языке и зарегистрировали соответствующий законопроект.
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская сказала Суспильному, что родители учеников редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.
- В ее Офисе отметили: если вы хотите пожаловаться на нарушение языкового законодательства, надо предоставить доказательства.