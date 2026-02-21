Его начали с целью защиты языкового и культурного многообразия. Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о празднике?

По данным ЮНЕСКО, в мире существует около 6 тысяч языков. 43% из них находятся под угрозой исчезновения. Специалисты говорят, что это случается тогда, когда его перестают по определенной причине употреблять и изучать более 30% носителей языка. Только в Европе опасность угрожает 30 языкам. 13 из них находятся на грани исчезновения.

Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская на официальной странице в фейсбуке отметила, что это день, который напоминает миру о культурном разнообразии, многоязычие и право каждого народа лелеять свое языковое наследие.

Для большинства стран это праздник о сохранении. Для Украины – это также о защите. Мы – государство, которое с оружием в руках отстаивает не только свою территориальную целостность, но и право оставаться собой и говорить на родном языке,

– отметила языковой омбудсмен.

И добавила, что украинский язык веками пытается уничтожить империя. Когда не удается запретить – вытесняют. Не удается вытеснить – наказывают и пытаются сломать его носителей.

Лингвоцид – составляющая войны, которую Россия ведет против Украины,

– напоминает Уполномоченная.

И подчеркивает: защита языкового разнообразия и утверждение украинского языка как государственного – не взаимоисключающие процессы. Это две составляющие зрелой языковой политики.

Что говорят воины об украинском языке?

Украинские воины также часто подчеркивают важность языка и общения на украинском. И добавляют, что на фронте часто язык спасает жизнь, ведь является маркером свой/чужой.

"Язык – это оружие. Если вспомнить историю, понимаешь, что Россия воспринимала украинскую культуру как врага, уничтожала интеллигенцию, словно литературовед или кобзарь – это террористы. Ведь язык был очень опасным оружием для империализма, – отмечал разведчик Виктор.

Старший сержант Владимир рассказывал: "Я послал всех родственников к черту, сел, подумал, выпил пару рюмок – и решил общаться только на украинском. Чтобы меня, не дай Бог, не путали с этими па****ами (россиянами, – ред.)".

"Волонтер Екатерина с таким замечательным украинским как-то спрашивает: "Саша, почему ты говоришь по-русски?”. Мне было ужасно неловко, и я ответил, что не хочу быть, как Азаров. Она: "Саша, я приехала на Майдан из Москвы". Она была русской. И она говорила со мной, украинцем, замечательным украинским! Это меня пристыдило. С тех пор я в переписке полностью перешел на украинский”, – цитирует "Новинарня" военного Александра.

"О**ы до сих пор не могут расшифровать действительно хороший украинский, когда им удается перехватить эфиры. Именно поэтому должны перейти на украинский, чтобы враг никогда не понимал наших планов", – заявляла военная Алина.

"Когда я недавно был в отпуске в Киеве, то заметил, что наоборот – теперь те, кто общается на русском, имеют вид людей недалеких и непрогрессивных. Так и есть, потому что это люди, которые смотрят в прошлое", – рассказывал в интервью 24 Каналу военный и поэт Павел Вышебаба.

