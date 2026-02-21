В частности, постичь, какие интересные слова из разных наших говоров она сочетает. Поэтому по случаю праздника 24 Канал расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки", как интересно говорят-говорят во Львове и на Галичине.

Интересно Ї против Z: как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны

Как говорят на Галичине?

В этом регионе есть немало интересных диалектных слов, которые опишут ваш процесс речи и общения с другими важно и не на шутку. Заметим при этом, что львовская гвара (говорок, балак) – совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов – десятилетиями формировалась на территории современного Львова и до сих пор распространена среди жителей.

Поэтому в тридцать восьмой подборке со ссылкой на Словарь львовской гвары расскажем, какие интересные слова существовали и даже сейчас их можно услышать во Львове и на Галичине о своем балаке.

  • Ба́лак – розмова;

Не удивляйтесь, если услышите, что здесь кто-то говорит, тириндит, фафрает или шпрехает. Или даже пашталакает.

  • балі́кати – балакати;
  • триндіти, тириндіти – теревенити;
  • фа́фрати – невиразно говорити;
  • шпре́хати – говорити;
  • паштала́кати – теревенити;

Смотрите также Будете удивлены: как колоритно называют учителей на львовском диалекте

А как придете на базар, то точно услышите, что там кого-то бештают, собачат, кто-то на кого-то галюкает, гандричится, гойкает и ёйкает.

  • бе́штати – сварити;
  • галю́кати – кричати на когось;
  • гандричитися – сперечатися;
  • го́йкати – голосно кричати;
  • йо́йкати – нарікати;
  • собачити – сварити;

Могут даже вас без причины збайтлювати, полахуватися или услышите, что кто-то папляет. Потому что попали под горячую руку.

  • байтлювати – оббріхувати;
  • лахуватися (дерти лаха) – насміхатися;
  • папляти – говорити дурниці безперестанку;


"Благородные бродяги" / кадр из фильма

Смотрите также Сладости на львовском диалекте: что такое "конфитура, бомбоны, цвибак и мрамор"

Здесь вы имеете шанс понять, как хорошо в некоторых ситуациях держать клапачку на замке и идти себе дальше. И оставить другим шанс друг с другом попащековать, попискивать и фыркаться.

  • клапачка – рот;
  • пащекувати, пискува́ти – неґречно говорити;
  • фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;

Интересно Ґречний – это уважительно вежливый в обращении с людьми; учтивый, отмечают в Словаре украинского языка.

Вы же себе взамен пойдете с кем-то хорошим повицуете, файно порайдаете или даже побилблаете.

  • повіцувати – пожартувати;
  • ра́йдати – довго розмовляти;
  • билблати – мовчати.

Вот такие вот это могут получиться разговоры – серьезно и не на шутку.