В частности, постичь, какие интересные слова из разных наших говоров она сочетает. Поэтому по случаю праздника 24 Канал расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки", как интересно говорят-говорят во Львове и на Галичине.
Как говорят на Галичине?
В этом регионе есть немало интересных диалектных слов, которые опишут ваш процесс речи и общения с другими важно и не на шутку. Заметим при этом, что львовская гвара (говорок, балак) – совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов – десятилетиями формировалась на территории современного Львова и до сих пор распространена среди жителей.
Поэтому в тридцать восьмой подборке со ссылкой на Словарь львовской гвары расскажем, какие интересные слова существовали и даже сейчас их можно услышать во Львове и на Галичине о своем балаке.
- Ба́лак – розмова;
Не удивляйтесь, если услышите, что здесь кто-то говорит, тириндит, фафрает или шпрехает. Или даже пашталакает.
- балі́кати – балакати;
- триндіти, тириндіти – теревенити;
- фа́фрати – невиразно говорити;
- шпре́хати – говорити;
- паштала́кати – теревенити;
А как придете на базар, то точно услышите, что там кого-то бештают, собачат, кто-то на кого-то галюкает, гандричится, гойкает и ёйкает.
- бе́штати – сварити;
- галю́кати – кричати на когось;
- гандричитися – сперечатися;
- го́йкати – голосно кричати;
- йо́йкати – нарікати;
- собачити – сварити;
Могут даже вас без причины збайтлювати, полахуватися или услышите, что кто-то папляет. Потому что попали под горячую руку.
- байтлювати – оббріхувати;
- лахуватися (дерти лаха) – насміхатися;
- папляти – говорити дурниці безперестанку;
Здесь вы имеете шанс понять, как хорошо в некоторых ситуациях держать клапачку на замке и идти себе дальше. И оставить другим шанс друг с другом попащековать, попискивать и фыркаться.
- клапачка – рот;
- пащекувати, пискува́ти – неґречно говорити;
- фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;
Интересно Ґречний – это уважительно вежливый в обращении с людьми; учтивый, отмечают в Словаре украинского языка.
Вы же себе взамен пойдете с кем-то хорошим повицуете, файно порайдаете или даже побилблаете.
- повіцувати – пожартувати;
- ра́йдати – довго розмовляти;
- билблати – мовчати.
Вот такие вот это могут получиться разговоры – серьезно и не на шутку.