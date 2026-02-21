Зокрема, осягнути, які цікаві слова з різних наших говірок вона поєднує. Тому з нагоди свята 24 Канал розповість у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки", як цікаво говорять-балакають у Львові і на Галичині.
Як балакають на Галичині?
У цьому регіоні є чимало цікавих діалектних слів, які опишуть ваш процес мовлення і спілкування з іншими поважно і не на жарт. Зауважимо при цьому, що львівська ґвара (говірка, балак) – сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів – десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед мешканців.
Тож у тридцять восьмій добірці з посиланням на Словник львівської гвари розкажемо, які цікаві слова існували і навіть зараз їх можна почути у Львові і на Галичині про свій балак.
- Ба́лак – розмова;
Не дивуйтесь, якщо почуєте, що тут хтось балакає, тириндить, фафрає чи шпрехає. Або навіть пашталакає.
- балі́кати – балакати;
- триндіти, тириндіти – теревенити;
- фа́фрати – невиразно говорити;
- шпре́хати – говорити;
- паштала́кати – теревенити;
А як прийдете на базар, то точно почуєте, що там когось бештають, собачать, хтось на когось галюкає, гандричиться, гойкає і йойкає.
- бе́штати – сварити;
- галю́кати – кричати на когось;
- гандричитися – сперечатися;
- го́йкати – голосно кричати;
- йо́йкати – нарікати;
- собачити – сварити;
Можуть навіть вас без причини збайтлювати, полахуватися чи почуєте, що хтось папляє. Бо попали під гарячу руку.
- байтлювати – оббріхувати;
- лахуватися (дерти лаха) – насміхатися;
- папляти – говорити дурниці безперестанку;
Тут ви маєте шанс зрозуміти, як добре у деяких ситуаціях тримати клапачку на замку і йти собі далі. І лишити іншим шанс один з одним попащекувати, попискувати і фиркатися.
- клапачка – рот;
- пащекувати, пискува́ти – неґречно говорити;
- фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;
Цікаво Ґречний – це шанобливо ввічливий у поводженні з людьми; чемний, зазначають у Словнику української мови.
Ви ж собі натомість підете з кимось добрим повіцуєте, файно порайдаєте чи навіть побилблаєте.
- повіцувати – пожартувати;
- ра́йдати – довго розмовляти;
- билблати – мовчати.
Отакі от то можуть вийти балаки – поважно і не на жарт.