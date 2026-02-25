Посадовиця каже, що ми побачимо зворотний результат. Про це Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Чи варто заборонити спілкування російською у школах?

За словами посадовиці, зворотним ефектом може бути бажання знову порушити питання про "відстоювання права" на використання російської мови.

Не можемо з одного боку говорити про відхід від авторитарності й тоталітаризму та пропагувати демократичні цінності, а з іншого – контролювати кожне слово. Йдеться про те, щоб визначені законодавством норми запрацювали,

– уточнила вона.

За її словами, лише контроль і санкції не спрацюють. Потрібні інші інструменти.

Українська мова має бути беззаперечною мовою освітнього процесу і шкільного середовища. Це питання не лише освіти, а й державності та безпеки. Водночас якщо ми підходимо до мовної політики виключно через тотальні заборони, не враховуючи історичні обставини та десятиліття системної русифікації, ми ризикуємо отримати зворотний ефект,

– вважає заступниця міністра.

І додає, що треба не створювати нові лінії розколу, а послідовно й впевнено зміцнювати позиції української мови як єдиної мови освіти, підтримуючи дітей у переході на неї.

Школа має бути простором української мови через усвідомлення, підтримку і чіткі правила для дітей, і державна стратегія має бути спрямована на утвердження української як природного та комфортного середовища для життя, розвитку та спілкування нового покоління,

– зауважила Кузьмичова.

Зазначимо, що у Києві майже чверть (24%) вчителів спілкуються під час уроків російською, ще 40% – під час перерв. Щодо учнів – спілкуються недержавною мовою на уроках 66%, на перервах – 82%. Такі результати опитування представили у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови Сергій Сиротенко.

Що кажуть про заборону російської мови у школах?