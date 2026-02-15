Міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій обговорив проблему російськомовних директорів та колективів у школах України.

Що сказав міністр про російську мову?

За словами Лісового, використання російської для навчання – це питання освіти дорослих, відповідальності самих директорів та органів місцевого самоврядування, які їх призначають.

Сьогодні ми обурюємося через російськомовного директора та колектив у закладі освіти, але рідко проводимо паралель між тим, кого обираємо до місцевої влади,

– підкреслив міністр.

Він також зазначив, що мовне питання у школах неможливо розглядати ізольовано від ширшого контексту громадянської відповідальності.

Якщо у людини не корелюється прильот ракети з російською мовою – то у неї є певні проблеми з причинно-наслідковими зв'язками,

– сказав Лісовий.

Міністр додав, що зміни в мовній політиці освітніх закладів можливі лише за умови системного підходу до управління школами та активної позиції батьків і місцевих спільнот.

Які скандали, пов'язані з мовним питанням нещодавно були в Україні?