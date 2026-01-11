Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кімнат страху Insomnia у Києві. Саме там і з'явилося відео цього інциденту.

До теми "Син почав нас виправляти": українці розповіли, чому їхні діти не розмовлятимуть російською

Як адміністраторка закладу поставила на місце клієнтів, що хотіли російської?

На оприлюднених кадрах видно, як до приміщення розважального закладу зайшли двоє чоловіків. Після цього між ними та адміністраторкою виникла словесна перепалка.

Один із відвідувачів поцікавився вартістю послуг. Після відповіді працівниці він попросив продовжити розмову російською, заявивши, що нібито "не розуміє української".

Адміністраторка відмовилась змінювати мову спілкування. Попри це, чоловік продовжив наполягати на використанні мови країни-агресорки.

Почувши повторну відмову, відвідувачі зрештою залишили заклад.

До побачення. Вчіть українську,

– сказала їм услід працівниця закладу.

У Києві адміністраторка розважального закладу відмовилась переходити на російську мову на вимогу клієнта / Відео з інстаграм-сторінки Кімнат страху Insomnia

У коментарях під відео користувачі висловили захоплення принциповою позицією адміністраторки закладу щодо мовного питання.

Мережа висловлює захоплення позицією жінки щодо відмови перейти на російську мову / Скриншоти 24 Каналу

