У мережі поширили фото відпочивальника у Буковелі. Зовнішній вигляд чоловіка викликав хвилю обговорення у мережі, передає 24 Канал.
Що не так із туристом у Буковелі?
На оприлюднених фото та відео можна помітити, що чоловік одягнутий у синю куртку із написом на спині: "Сочі.ру 2014".
Турист неприємно здивував костюмом: дивіться відео
Люди не приховували своє обурення, вказуючи, що вже 12-ий рік триває російська агресія проти України.
Хтось жартома припустив, що чоловік міг просто переплутати курорти, або "нещодавно прокинутися з коми", а тому не обізнаний із ситуацією у країні.
Дехто вважає, що турист просто роками носить один і той самий одяг. Можливо, він свого часу волонтерив чи прибирав під час Олімпіади у Сочі, і з того часу зберігає ту куртку.
Один із користувачів мережі порадив покликати Дар'ю Мельниченко. Вона, мовляв, швидко розбереться з ще одним фанатом агресора.
- Нагадаємо, що Дар'я Мельниченко стала відомою після інциденту з італійцем Рокко, з яким дівчина їхала в Україну одним автобусом.
- Той мав необережність заговорити до Дар'ї під час однієї із зупинок. Чоловік висловив зневагу до України та захоплення Путіним, і за це йому довелося поплатитися.
- Дар'я переповіла розмову з іноземцем прикордонникам та поширила цю історію у мережі. І як наслідок – Рокко не лише пустили в Україну, але й заборонили в'їзд до країни на 3 роки.