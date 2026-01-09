Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Також ситуацію вже прокоментували й у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Що сталося у Тернополі між військовослужбовцем ТЦК та цивільним?

У соцмережах набули широкого розголосу відео з Тернополя, на яких зафіксовано агресивну поведінку працівника територіального центру комплектування щодо цивільного. Кадри з нецензурною лайкою та застосуванням сили швидко поширилися мережею.

Перше відео оприлюднила у соцмережах жителька Тернополя. За її словами, інцидент стався 6 січня в одному з районів міста. На записі чути, як затриманий чоловік стверджує, що його документи ніхто не перевіряв, а до ТЦК намагалися доставити силоміць.

Також видно, що представник центру комплектування плюється на людей та посилає їх "на х*й". За словами жінки, чоловікові навіть не дали можливості показати документи, які він мав при собі.

Згодом телеграм-канали опублікували ще один ролик за участі цього ж військовослужбовця. Зокрема, один із каналів повідомив про інший інцидент, у якому фігурує працівник Тернопільського ТЦК Вадим Д.

На відео зафіксовано агресивні дії щодо військовозобов'язаного: нецензурну лайку, погрози та застосування фізичної сили до чоловіка, якого затримали та помістили до мікроавтобуса.

У Тернополі виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільним: дивіться відео (18+)

Як прокоментували інцидент у Тернопільському ОТЦК?

У Тернопільському ОТЦК підтвердили, що зафіксували конфлікт за участю військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області та особи в цивільному, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу.

Конфлікт супроводжувався нецензурною лайкою, погрозами застосування фізичної сили з боку військовослужбовця щодо особи в цивільному. За цим фактом, призначено службове розслідування, яке триває. Проводиться перевірка, опитуються свідки та очевидці події,

– йдеться у повідомленні.

У Тернопільському обласному ТЦК підкреслили, що їхнє керівництво засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг. Водночас там наголосили, що остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи.

"Нульова толерантність до порушників Закону – принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", – резюмували у ТЦК.

Як відреагувала мережа на скандальне відео?

Відео із конфліктом між військовослужбовцем ТЦК та цивільним у Тернополі швидко стало вірусним у соцмережах.

Український блогер та волонтер Ігор Лаченков у соцмережі Threads показав, що чоловік, який фігурує на відео, має ім'я – Вадим Дячук, а також до роботи у територіальному центрі комплектування служив у поліції.

Фігурантом скандалу виявився Вадим Дячук / Фото з соцмереж чоловіка

У мережі користувачі обурені діями військовослужбовця і закликають, щоб за цю справу взялася поліція.

Як мережа реагує на скандал із військовослужбовцем ТЦК / Скриншоти 24 Каналу

