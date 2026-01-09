Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Також ситуацію вже прокоментували й у Тернопільському обласному ТЦК та СП.
Що сталося у Тернополі між військовослужбовцем ТЦК та цивільним?
У соцмережах набули широкого розголосу відео з Тернополя, на яких зафіксовано агресивну поведінку працівника територіального центру комплектування щодо цивільного. Кадри з нецензурною лайкою та застосуванням сили швидко поширилися мережею.
Перше відео оприлюднила у соцмережах жителька Тернополя. За її словами, інцидент стався 6 січня в одному з районів міста. На записі чути, як затриманий чоловік стверджує, що його документи ніхто не перевіряв, а до ТЦК намагалися доставити силоміць.
Також видно, що представник центру комплектування плюється на людей та посилає їх "на х*й". За словами жінки, чоловікові навіть не дали можливості показати документи, які він мав при собі.
Згодом телеграм-канали опублікували ще один ролик за участі цього ж військовослужбовця. Зокрема, один із каналів повідомив про інший інцидент, у якому фігурує працівник Тернопільського ТЦК Вадим Д.
На відео зафіксовано агресивні дії щодо військовозобов'язаного: нецензурну лайку, погрози та застосування фізичної сили до чоловіка, якого затримали та помістили до мікроавтобуса.
У Тернополі виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та цивільним: дивіться відео (18+)
Як прокоментували інцидент у Тернопільському ОТЦК?
У Тернопільському ОТЦК підтвердили, що зафіксували конфлікт за участю військовослужбовця одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області та особи в цивільному, який перебував на задньому сидінні транспортного засобу.
Конфлікт супроводжувався нецензурною лайкою, погрозами застосування фізичної сили з боку військовослужбовця щодо особи в цивільному. За цим фактом, призначено службове розслідування, яке триває. Проводиться перевірка, опитуються свідки та очевидці події,
– йдеться у повідомленні.
У Тернопільському обласному ТЦК підкреслили, що їхнє керівництво засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг. Водночас там наголосили, що остаточну правову оцінку нададуть уповноважені органи.
"Нульова толерантність до порушників Закону – принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", – резюмували у ТЦК.
Як відреагувала мережа на скандальне відео?
Відео із конфліктом між військовослужбовцем ТЦК та цивільним у Тернополі швидко стало вірусним у соцмережах.
Український блогер та волонтер Ігор Лаченков у соцмережі Threads показав, що чоловік, який фігурує на відео, має ім'я – Вадим Дячук, а також до роботи у територіальному центрі комплектування служив у поліції.
Фігурантом скандалу виявився Вадим Дячук / Фото з соцмереж чоловіка
У мережі користувачі обурені діями військовослужбовця і закликають, щоб за цю справу взялася поліція.
Як мережа реагує на скандал із військовослужбовцем ТЦК / Скриншоти 24 Каналу
Які ще інциденти за участю ТЦК ставалися нещодавно?
У Здолбунові, що у Рівненській області, представники ТЦК застосували газовий балончик проти 15-річної дівчинки. Повідомлялося, що неповнолітня, ймовірно, "захищала" батька, якому намагалися вручити повістку, вже проводиться службове розслідування.
На Житомирщині чоловіку стало зле після відвідування ТЦК, де його визнали придатним до військової служби, зрештою він помер. Правоохоронці розслідують обставини смерті громадянина.
А на Одещині двоє військовослужбовців ТЦК побили 27-річного бійця, звільненого з російського полону, після суперечки, яка переросла у фізичне насильство. У поліції зазначили, що обом чоловікам уже вручили підозри.