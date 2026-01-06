Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про смерть чоловіка біля ТЦК?

Як розповіли військові, 2 січня правоохоронці під час перевірки документів доставили чоловіка до одного з відділів Житомирського РТЦК та СП у селищі Пулини. Зазначається, що він був у розшуку через порушення правил військового обліку.

Після оформлення адміністративних документів чоловіка направили на ВЛК. За її результатами його визнали придатним до військової служби та залишили в ТЦК. Там він очікував на співбесіду з представниками військової частини.

У ТЦК зазначили, що вранці 3 січня у чоловіка почалася носова кровотеча. На місце прибули медики швидкої, які надали першу допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився, а лікарі запевнили, що він не потребував її.

Опісля його повернули до відділу ТЦК, де вручили повістку на 5 січня 2026 року. Близько 15:20 чоловік залишив будівлю, що зафіксували камери спостереження.

Невдовзі, за межами території шостого відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле, він знепритомнів і впав,

– повідомили в ТЦК та СП.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці одразу викликали швидку та поліцію. Медики проводили реанімацію, але чоловік помер.

Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини події. Також у Житомирському обласному ТЦК та СП призначено службове розслідування.

Нещодавні схожі випадки у ТЦК