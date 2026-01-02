Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Буданова Суспільному.
Що сказав Буданов про мобілізацію в Україні?
За словами начальника Головного розвідувального управління, переважна більшість процесів, пов'язаних з мобілізацією, проходить без конфліктів. Проте саме поодинокі інциденти отримують непропорційно велику увагу в інформаційному просторі.
Я з вами згоден, що випадків, коли працівники ТЦК силою затягували когось, або навпаки – коли група молодих людей била представників ТЦК, серед загальної кількості людей, які через це проходять, буде менше відсотка,
– сказав Буданов.
Він пояснив, що це "менше відсотка" настільки ефективно показується, що складається враження, ніби це відбувається повсюди.
Що варто знати про проблеми з мобілізацією в Україні?
За словами речника ОК "Захід", полковника Олега Домбровського, система мобілізації в Україні потребує вдосконалення у питаннях комунікації та взаємодії між ТЦК, ОВА та правоохоронцями. Криза довіри між цивільними та ТЦК частково викликана дезінформацією та недостатньою комунікацією з боку місцевої влади.
Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова) зазначає, що наразі є проблеми з призовом громадян, але це не виправдання нападам на військових ТЦК.
Вона пояснила, що ситуація перетворюється на затяжний соціальний конфлікт, з якого потрібно виходити із новим суспільним договором, адже одна частина суспільства воює, підтримує армію і максимально стримує ворога, тоді як інша – шукає ворогів там, де до них легше дотягнутися.