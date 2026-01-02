Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова Общественному.

Новости к теме Реалии мобилизации, драки и скандалы с гражданскими: интервью с представителем Киевского ОТЦК

Что сказал Буданов о мобилизации в Украине?

По словам начальника Главного разведывательного управления, подавляющее большинство процессов, связанных с мобилизацией, проходит без конфликтов. Однако именно единичные инциденты получают непропорционально большое внимание в информационном пространстве.

Я с вами согласен, что случаев, когда работники ТЦК силой затягивали кого-то, или наоборот – когда группа молодых людей била представителей ТЦК, среди общего количества людей, которые через это проходят, будет меньше процента,

– сказал Буданов.

Он объяснил, что это "меньше процента" настолько эффективно показывается, что складывается впечатление, будто это происходит повсеместно.

Что стоит знать о проблемах с мобилизацией в Украине?